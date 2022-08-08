Пожар на площади 1050 квадратных метров бушевал в Екатеринбурге

Поддоны с высокой горючей нагрузкой загорелись на открытой площадке. В МЧС поступило сообщение о пожаре. Тушить возгорание выехало 14 огнеборцев и 4 спецмашины. Через 2 часа после воспламенения огонь охватил 1050 квадратных метров и был локализован пожарными. В 02:10 открытое горение было ликвидировано.