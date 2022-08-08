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Пожар на площади 1050 квадратных метров бушевал в Екатеринбурге

Пожар на площади 1050 квадратных метров бушевал в Екатеринбурге

Сегодня, 08:32
Фото: 1MI
Пожар на площади 1050 квадратных метров произошел накануне, 7 августа, в 23:00 на улице Европейская в Екатеринбурге. Полыхали поддоны, под которыми проходили провода под напряжением.

Поддоны с высокой горючей нагрузкой загорелись на открытой площадке. В МЧС поступило сообщение о пожаре. Тушить возгорание выехало 14 огнеборцев и 4 спецмашины. Через 2 часа после воспламенения огонь охватил 1050 квадратных метров и был локализован пожарными. В 02:10 открытое горение было ликвидировано.

Далее огнеборцы проводили проливку и разборку конструкций. Сообщается, что тушение осложнялось проходящей под поддонами электрической сетью. В инциденте обошлось без пострадавших. Причина пожара будет выясняться дознавателями, пишет «КП-Екатеринбург».

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Пожар#Происшествия#Огонь#Пожарные
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