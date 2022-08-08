Россияне всё больше верят в искусственное происхождение коронавируса

Больше всего приверженцев конспирологической теории среди опрошенных старше 45 лет, вдвое меньше — среди тех, кому до 34 лет (67% и 39% соответственно). Оказалось, что в сравнении с женщинами мужчины чаще придерживаются теории синтетического происхождения вируса. Также среди «конспирологов» больше антиваксеров, чем сторонников вакцинации.