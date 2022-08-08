Россияне всё больше верят в искусственное происхождение коронавируса

Согласно исследованию сервиса SuperJob, большая часть респондентов (61%) утверждает, что коронавирус был синтезирован лаборантами. Всего 13% населения не подвергают сомнениям том, что коронавирус попал к человечеству от летучих мышей. Кроме того, Минобороны РФ допустило причастность США к созданию пандемии COVID-19.
Больше всего приверженцев конспирологической теории среди опрошенных старше 45 лет, вдвое меньше — среди тех, кому до 34 лет (67% и 39% соответственно). Оказалось, что в сравнении с женщинами мужчины чаще придерживаются теории синтетического происхождения вируса. Также среди «конспирологов» больше антиваксеров, чем сторонников вакцинации.
В опросе принимало участие 1600 респондентов (жители от 18 лет) из 389 населенных пунктов России. Дата проведения — 4-5 августа 2022 года.