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Россияне всё больше верят в искусственное происхождение коронавируса

Россияне всё больше верят в искусственное происхождение коронавируса

Сегодня, 09:48
Фото: 1MI
Россияне всё чаще поддерживают мнение об искусственном происхождении коронавируса: на сегодняшний день так считает 6 из 10 опрошенных.

Согласно исследованию сервиса SuperJob, большая часть респондентов (61%) утверждает, что коронавирус был синтезирован лаборантами. Всего 13% населения не подвергают сомнениям том, что коронавирус попал к человечеству от летучих мышей. Кроме того, Минобороны РФ допустило причастность США к созданию пандемии COVID-19.

Больше всего приверженцев конспирологической теории среди опрошенных старше 45 лет, вдвое меньше — среди тех, кому до 34 лет (67% и 39% соответственно). Оказалось, что в сравнении с женщинами мужчины чаще придерживаются теории синтетического происхождения вируса. Также среди «конспирологов» больше антиваксеров, чем сторонников вакцинации.

В опросе принимало участие 1600 респондентов (жители от 18 лет) из 389 населенных пунктов России. Дата проведения — 4-5 августа 2022 года.

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#Анна Варнакина#Россия#Коронавирус#Лаборатория#COVID-19#Вакцина#Исследование
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