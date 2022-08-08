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Сбербанк начнет принимать заявки по льготной программе инвесткредитования с 9 августа

Сбербанк начнет принимать заявки по льготной программе инвесткредитования с 9 августа

Вчера, 21:22
Фото: 1MI
С 9 августа Сбер начнет оформлять кредиты по льготной программе Минэкономразвития РФ. Владельцы МСП смогут оформить заем на инвестиционные проекты.

Известно, что владельцы компаний, относящихся к малому и среднему бизнесу, могут оформить в Сбербанке заявки на кредитный заем по ставке 3,0 — 4,5% годовых на инвестиционные проекты. 

 

По сообщению Анатолия Попова, зампреда правления Сбербанка, указанный размер ставки окажет положительное влияние на доступность кредитов для бизнесменов, что позволит владельцам МСП эффективнее развивать свои предприятия, способствуя трансформации экономической ситуации в сегодняшних условиях, пишет transsibinfo.com.

 

Запущенная в пилотном режиме программа будет направлена на объединение проекта стимулирования кредитования при помощи льготного фондирования и субсидирования процентной ставки по национальному проекту «МСП». В приоритете — предприятия обрабатывающей промышленности и отрасль переработки сельскохозяйственной продукции. Кроме того, актуальны также логистическая сфера и гостиничный бизнес.

#Экономика
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