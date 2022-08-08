Сбербанк начнет принимать заявки по льготной программе инвесткредитования с 9 августа

Запущенная в пилотном режиме программа будет направлена на объединение проекта стимулирования кредитования при помощи льготного фондирования и субсидирования процентной ставки по национальному проекту «МСП». В приоритете — предприятия обрабатывающей промышленности и отрасль переработки сельскохозяйственной продукции. Кроме того, актуальны также логистическая сфера и гостиничный бизнес.