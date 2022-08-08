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Скорая помощь сбила ребенка в Свердловской области

Скорая помощь сбила ребенка в Свердловской области

Вчера, 14:55
Фото: 1MI
Автомобиль «скорой» сбил ребенка в поселке Ачит Свердловской области. Инцидент произошел днем 7 июля на улице Пролетарской.

Известно, что за рулем машины находился 54-летний мужчина. Предварительно установлено, что мужчина нарушил скоростной режим, а в этот же момент девочка перебегала дорогу. Водитель не сразу заметил ребенка, пишет Е1.

Установлено, что ребенок возвращался домой от подруги. Дорогу девочка пересекала в неположенном месте. Родители в этот момент были дома.

Когда произошла авария, водитель вышел к ребенку. Сбежались и жители соседних домов, которые вызвали скорую помощь.

Девочку отвезли в больницу. Известно, что водитель на момент аварии был трезв, а родителей ребенка оштрафуют. 

 

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#Елена Озерова#ДТП#Новости УрФО#Скорая помощь#Скорая#Авария
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