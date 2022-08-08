Скорая помощь сбила ребенка в Свердловской области

Известно, что за рулем машины находился 54-летний мужчина. Предварительно установлено, что мужчина нарушил скоростной режим, а в этот же момент девочка перебегала дорогу. Водитель не сразу заметил ребенка, пишет Е1.
Установлено, что ребенок возвращался домой от подруги. Дорогу девочка пересекала в неположенном месте. Родители в этот момент были дома.
Когда произошла авария, водитель вышел к ребенку. Сбежались и жители соседних домов, которые вызвали скорую помощь.
Девочку отвезли в больницу. Известно, что водитель на момент аварии был трезв, а родителей ребенка оштрафуют.