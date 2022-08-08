Стала известна причина смерти спортсмена на марафоне «Европа — Азия» в Екатеринбурге

У спортсмена во время забега на 10-киллометровой дистанции начались проблемы с сердцем. Рядом дежурил медперсонал, поэтому, когда атлету стало плохо, ему экстренно оказали помощь и нормализовали сердцебиение, пишет Е1, ссылаясь на собственный источник в медицинских кругах.