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Стала известна причина смерти спортсмена на марафоне «Европа — Азия» в Екатеринбурге

Стала известна причина смерти спортсмена на марафоне «Европа — Азия» в Екатеринбурге

Вчера, 16:13
Фото: 1MI
После марафона «Европа — Азия» в Екатеринбурге умер 37-летний Ильяс Маленков. Причина смерти мужчины стала известна.

У спортсмена во время забега на 10-киллометровой дистанции начались проблемы с сердцем. Рядом дежурил медперсонал, поэтому, когда атлету стало плохо, ему экстренно оказали помощь и нормализовали сердцебиение, пишет Е1, ссылаясь на собственный источник в медицинских кругах.

Затем мужчину отвезли в ЦГКБ № 1, он был жив и находился в нормальном состоянии. Источник издания отметил, что то, что мужчина в последствии скончается, было совершенно непредсказуемым.

Ему стало плохо с сердцем из-за жары. Мы очень просим всех участников проходить диспансеризацию перед забегом, чтобы не рисковать жизнью, - сказал медик.

Напомним, мужчину госпитализировали в больницу после забега, где его не удалось спасти. У спортсмена осталась молодая жена и 4-летний сын.

Спортсмен умер после марафона «Европа — Азия» в Екатеринбурге
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