Стала известна причина смерти спортсмена на марафоне «Европа — Азия» в Екатеринбурге

У спортсмена во время забега на 10-киллометровой дистанции начались проблемы с сердцем. Рядом дежурил медперсонал, поэтому, когда атлету стало плохо, ему экстренно оказали помощь и нормализовали сердцебиение, пишет Е1, ссылаясь на собственный источник в медицинских кругах.
Затем мужчину отвезли в ЦГКБ № 1, он был жив и находился в нормальном состоянии. Источник издания отметил, что то, что мужчина в последствии скончается, было совершенно непредсказуемым.
Ему стало плохо с сердцем из-за жары. Мы очень просим всех участников проходить диспансеризацию перед забегом, чтобы не рисковать жизнью, - сказал медик.
Напомним, мужчину госпитализировали в больницу после забега, где его не удалось спасти. У спортсмена осталась молодая жена и 4-летний сын.