Свердловчанин угнал манипулятором машину знакомого и продал на авторазбор

Следствием доказано, что в конце мая 2021 года свердловчанин решил выкрасть автомобиль своего знакомого. Иномарка после ДТП стояла на улице. Обвиняемый вызвал манипулятор, при этом водителю он сказал, что Renault Logan принадлежит ему.
Из поселка автомобиль злоумышленник отвез в Михайловск, где продал транспортное средство на авторазбор. Сумма ущерба составила более 71 тысячи рублей.
Ранее преступник уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Рецидивисту было назначено наказание в виде восьми месяцев колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.