Свердловчанин угнал манипулятором машину знакомого и продал на авторазбор

Следствием доказано, что в конце мая 2021 года свердловчанин решил выкрасть автомобиль своего знакомого. Иномарка после ДТП стояла на улице. Обвиняемый вызвал манипулятор, при этом водителю он сказал, что Renault Logan принадлежит ему.