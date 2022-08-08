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Свердловские медики провели уникальную операцию на мозге

Свердловские медики провели уникальную операцию на мозге

Вчера, 13:03
Фото: департамент информационной политики
Врачи хирургического отделения больницы №1 провели уникальную операцию. Они спасли 71-летнюю жительницу Красноуфимска, удалив ей гематому, которая давила на мозг.

Операция была проведена без нарушения целостности черепа. Это первая операция с применением инновационной методики в Уральском федеральном округе. Трудились хирурги 2,5 часа, после чего жительница Красноуфимска была спасена. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационной политики.

Изначально пенсионерка пришла в больницу с жалобами на головные боли. Врачи определили, что это происходило из-за скопления крови между оболочками мозга. Бабушке сделали МРТ, а затем на автомобиле скорой помощи отвезли в Региональный сосудистый центр СОКБ № 1. 

Там врачи заполнили клеевым составом сосуд, питающий кровью гематому. В результате она рассосалась.

 

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