Свердловские медики провели уникальную операцию на мозге

Операция была проведена без нарушения целостности черепа. Это первая операция с применением инновационной методики в Уральском федеральном округе. Трудились хирурги 2,5 часа, после чего жительница Красноуфимска была спасена. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационной политики.
Изначально пенсионерка пришла в больницу с жалобами на головные боли. Врачи определили, что это происходило из-за скопления крови между оболочками мозга. Бабушке сделали МРТ, а затем на автомобиле скорой помощи отвезли в Региональный сосудистый центр СОКБ № 1.
Там врачи заполнили клеевым составом сосуд, питающий кровью гематому. В результате она рассосалась.