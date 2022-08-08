Свердловские медики провели уникальную операцию на мозге

Операция была проведена без нарушения целостности черепа. Это первая операция с применением инновационной методики в Уральском федеральном округе. Трудились хирурги 2,5 часа, после чего жительница Красноуфимска была спасена. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационной политики.