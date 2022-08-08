Свердловские спортсмены завоевали 46 наград на VII Международных играх «Дети Азии»

13 из них золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых. От региона участвовало 48 спортсменов от 13 до 16 лет по 12 разным спортивным направлениям, сообщает департамент информационной политики.
Награды получены в плавании, настольном теннисе, тхэквондо, легкой атлетике, греко-римской борьбе, баскетболе, дзюдо, танцах, самбо, боксе и других направлениях.
А сборная Уральского федерального округа, в состав которой входили свердловчане, заняла 4 место, получив 85 медалей.
Поздравляю юных спортсменов с выдающимся результатом. К этим победам причастны многие: и спортивные школы, и училище олимпийского резерва, и центры спортивной подготовки, наставники, тренеры и родители, — отметил министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Данные соревнования проходили во Владивостоке в период с 27 июля по 8 августа. В них участвовало 1355 спортсменов из 12 стран.