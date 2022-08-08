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Свердловские спортсмены завоевали 46 наград на VII Международных играх «Дети Азии»

Свердловские спортсмены завоевали 46 наград на VII Международных играх «Дети Азии»

Вчера, 14:56
Фото: Дирекция VII Международных спортивных игр «Дети Азии»
Во Владивостоке завершились VII Международные спортивные игры «Дети Азии», на которых юные спортсмены из Свердловской области завоевали 46 медалей.

13 из них золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых. От региона участвовало 48 спортсменов от 13 до 16 лет по 12 разным спортивным направлениям, сообщает департамент информационной политики.

Награды получены в плавании, настольном теннисе, тхэквондо, легкой атлетике, греко-римской борьбе, баскетболе, дзюдо, танцах, самбо, боксе и других направлениях. 

А сборная Уральского федерального округа, в состав которой входили свердловчане, заняла 4 место, получив 85 медалей. 

Поздравляю юных спортсменов с выдающимся результатом. К этим победам причастны многие: и спортивные школы, и училище олимпийского резерва, и центры спортивной подготовки, наставники, тренеры и родители, — отметил министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. 

Данные соревнования проходили во Владивостоке в период с 27 июля по 8 августа. В них участвовало 1355 спортсменов из 12 стран. 

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#Елена Озерова#Спорт#Новости УрФО#Спортсмены#Медали
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