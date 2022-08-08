TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Укушенный змеей тагильчанин выздоравливает, а в Среднеуральске два дня не было воды

Укушенный змеей тагильчанин выздоравливает, а в Среднеуральске два дня не было воды

Сегодня, 18:41
Фото: TagilCity.ru
Житель Нижнего Тагила, которого укусила змея, идут на поправку. А жители Среднеуральска пожаловались на двухдневное отсутствие воды. Об этих и других новостях за 8 августа читайте в подборке TagilCity.ru.

2 этап городского округа по мотокроссу прошёл в Верхней Пышме. Первое место в классе OPEN занял тренер спортшколы Николай Шишин. Он завоевал «золото» по результатам двух заездов. Также достойное выступление показал Дмитрий Медведев, ставший четвертым в самом младшем классе — 50 см3.

2 этап городского округа по мотокроссу прошёл в Верхней Пышме
Узнать подробнее

Укушенный змеей под Нижним Тагилом мужчина идет на поправку. ЧП произошло 6 августа в Антоновском под Нижним Тагилом. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Укушенный змеей под Нижним Тагилом мужчина идет на поправку
Узнать подробнее

Кто отвечает за безопасность пассажиров такси в Нижнем Тагиле, а также кто ответственен за безопасность пассажира во время поездки и какую проверку проходят водители и автомобили перед сменой, выяснила редакция TagilCity.ru.

Кто отвечает за безопасность пассажиров такси в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Жители Среднеуральска пожаловались на отсутствие воды в течение двух дней. Публикация о проблеме появилась в соцсетях сегодня, 8 августа, в 1:11 ночи.

Жители Среднеуральска пожаловались на отсутствие воды
Узнать подробнее

Смог накрыл Нижний Тагил, а ЕВРАЗ НТМК увеличил выбросы. При этом тагильчане половину июля дышали воздухом с вредными для здоровья веществами. Экоитоги прошедшей недели собрало издание TagilCity.ru.

Смог накрыл Нижний Тагил, а ЕВРАЗ НТМК увеличил выбросы. Экоитоги прошедшей недели
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Новости УрФО#Вода#Экология#Жалобы#Жалоба#Жители#Укус
Подпишитесь
Кто отвечает за безопасность пассажиров такси в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:06
Смог накрыл Нижний Тагил, а ЕВРАЗ НТМК увеличил выбросы. Экоитоги прошедшей недели
Сегодня, 15:23
О фееричном шоу фейерверков в День города рассказал мэр Тагила Владислав Пинаев
6 августа, 13:46
Укушенный змеей под Нижним Тагилом мужчина идет на поправку
Сегодня, 11:22
Стало известно, когда похолодает в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге
Сегодня, 13:27
На отеки горла и кашель из-за смога пожаловались тагильчане
Сегодня, 19:23