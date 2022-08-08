Укушенный змеей тагильчанин выздоравливает, а в Среднеуральске два дня не было воды

2 этап городского округа по мотокроссу прошёл в Верхней Пышме. Первое место в классе OPEN занял тренер спортшколы Николай Шишин. Он завоевал «золото» по результатам двух заездов. Также достойное выступление показал Дмитрий Медведев, ставший четвертым в самом младшем классе — 50 см3.
Укушенный змеей под Нижним Тагилом мужчина идет на поправку. ЧП произошло 6 августа в Антоновском под Нижним Тагилом. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.
Кто отвечает за безопасность пассажиров такси в Нижнем Тагиле, а также кто ответственен за безопасность пассажира во время поездки и какую проверку проходят водители и автомобили перед сменой, выяснила редакция TagilCity.ru.
Жители Среднеуральска пожаловались на отсутствие воды в течение двух дней. Публикация о проблеме появилась в соцсетях сегодня, 8 августа, в 1:11 ночи.
Смог накрыл Нижний Тагил, а ЕВРАЗ НТМК увеличил выбросы. При этом тагильчане половину июля дышали воздухом с вредными для здоровья веществами. Экоитоги прошедшей недели собрало издание TagilCity.ru.