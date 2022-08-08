Уральцы отпраздновали День чествования Невьянской наклонной башни Демидовых

Празднование прошло в выходные в Невьянске. Праздник состоялся в 20-й раз, сообщает департамент информационной политики.
По словам руководителя Невьянского историко-архитектурного музея Марины Моревой, ежегодно эту башню посещают около ста тысяч человек. Данное место - символ Невьянска, а также гордость всего региона.
На праздничном мероприятии состоялись мастер-классы, игры и развлечения, а также квест и краеведческая игра.
На мероприятии присутствовали гости из столиц и ряда регионов России. Завершился праздник салютом.
День чествования Невьянской наклонной башни Демидовых вошел в число 15 объектов, вынесенных на открытое голосование на присвоение статуса «Достояние Среднего Урала».