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Уральцы отпраздновали День чествования Невьянской наклонной башни Демидовых

Уральцы отпраздновали День чествования Невьянской наклонной башни Демидовых

Вчера, 15:07
Фото: департамент информационной политики
На празднике в честь Дня чествования Невьянской наклонной башни присутствовали 26,5 тысячи жителей Свердловской области.

Празднование прошло в выходные в Невьянске. Праздник состоялся в 20-й раз, сообщает департамент информационной политики.

По словам руководителя Невьянского историко-архитектурного музея Марины Моревой, ежегодно эту башню посещают около ста тысяч человек. Данное место - символ Невьянска, а также гордость всего региона.

На праздничном мероприятии состоялись мастер-классы, игры и развлечения, а также квест и краеведческая игра.

На мероприятии присутствовали гости из столиц и ряда регионов России. Завершился праздник салютом.

День чествования Невьянской наклонной башни Демидовых вошел в число 15 объектов, вынесенных на открытое голосование на присвоение статуса «Достояние Среднего Урала». 

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Праздник#Невьянск
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