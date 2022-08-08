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В гей-клубе Екатеринбурга оправдались за спевшего гимн России транса

В гей-клубе Екатеринбурга оправдались за спевшего гимн России транса

Вчера, 11:04
Фото: 1MI
В екатеринбургском клубе для людей, относящих себя к ЛГБТ-сообществу, прокомментировали исполнение гимна России травести-дивой.

Извинения перед общественностью появились в Telegram-канале клуба. 

Каждые выходные в клубе проходят вечеринки с участием дрэг-артистов, диджеев, звезд эстрады. Номер артиста не был согласован с руководством клуба. Наш клуб — заведение, не затрагивающее темы политики, - оправдались руководители заведения.

Также они добавили, что убеждены, что транс ошибся, решившись исполнить гимн. Поэтому они извиняются перед всеми теми, кого данное выступление как-либо обидело.

Также начальники сказали, что провели беседу с исполнителем и спросили, зачем он решил спеть гимн. На что тот ответил, что является бывшим участников боев в Чечне. Он хотел таким образом показать свою поддержку России.

Я не подумал, что люди могут воспринять это как неуважение к государственной символике и оскорбление, — сказал сам артист.

Напомним ранее стало известно, что в ЛГБТ-клубе травести-дива спела гимн России, при этом держа в руках флаг ЛГБТ.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Гимн#Гимн российской федерации#ЛГБТ#ЛГБТ-движение
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