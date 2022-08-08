В гей-клубе Екатеринбурга оправдались за спевшего гимн России транса

Извинения перед общественностью появились в Telegram-канале клуба.
Каждые выходные в клубе проходят вечеринки с участием дрэг-артистов, диджеев, звезд эстрады. Номер артиста не был согласован с руководством клуба. Наш клуб — заведение, не затрагивающее темы политики, - оправдались руководители заведения.
Также они добавили, что убеждены, что транс ошибся, решившись исполнить гимн. Поэтому они извиняются перед всеми теми, кого данное выступление как-либо обидело.
Также начальники сказали, что провели беседу с исполнителем и спросили, зачем он решил спеть гимн. На что тот ответил, что является бывшим участников боев в Чечне. Он хотел таким образом показать свою поддержку России.
Я не подумал, что люди могут воспринять это как неуважение к государственной символике и оскорбление, — сказал сам артист.
Напомним ранее стало известно, что в ЛГБТ-клубе травести-дива спела гимн России, при этом держа в руках флаг ЛГБТ.