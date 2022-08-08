Замглавы администрации Новой Каховки расстреляли в Херсонской области

Согласно данным с сайта мэрии Новой Каховки, Виталий Гуру — староста Днепрянского округа Новокаховской городской территориальной громады. В чиновника выстрелили из огнестрельного оружия около его жилого дома. По некоторым данным, нападение совершалось с использованием пистолета Макарова.
После нападения Гуру выжил и находится на лечении в больнице. Его состояние медики оценивают как тяжёлое, пишет издание «Новые известия» со ссылкой на РИА Новости.
Известно, что нападения на чиновников на подконтрольных России территориях продолжаются. Их совершает радикально настроенная оппозиция.