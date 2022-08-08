Жители Среднеуральска пожаловались на отсутствие воды

По телефону единой дежурно-диспетчерской службы TagilCity.ru сообщили, что ведомству не оставили письменных уведомлений о причинах отключения воды. У диспетчера было только предупреждение о том, что водоснабжение в городе будет отключено с 13:00 до 17:00, однако горожане жалуются на более долгие сроки. В том числе многие отметили, что воды не было и раньше установленного на отключение времени.