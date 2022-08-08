TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Жители Среднеуральска пожаловались на отсутствие воды

Жители Среднеуральска пожаловались на отсутствие воды

Сегодня, 12:52
Фото: 1MI
Жители Среднеуральска пожаловались на отсутствие воды в течение двух дней. Публикация о проблеме появилась в соцсетях сегодня, 8 августа, в 1:11 ночи.
Ладно горячую воду отключили, но где блин холодная? Второй вечер Среднеуральск остаётся без воды, вчера хоть маленькая струйка бежала, сегодня вообще сушняк, — написал автор, пожелавший остаться неизвестным, в группе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».

Другие комментаторы также отметили актуальность перебоев водоснабжения.

Проблема с отсутствием холодной воды в Среднеуральске уже давно! Уже с июля месяца! Я встаю рано утром в 4.30 и воды в это время нет! Ее давали где-то около 6 утра, когда уже ехать на работу! <...> Сегодня опять нет воды и уже никакой.. как собираться на работу не знаю... Это кошмар!!! — прокомментировала Наталья Х.

Наталья добавила, что ранее ей советовали проверить и почистить счётчики, якобы именно они могли стать причиной отсутствия воды. Проблема решилась письменным обращением в адрес ответственного ведомства.

В свою очередь Юлия Т. предположила, что с водоснабжением не было бы проблем, если бы компании, предоставляющие услуги, платили штрафы за оказание услуг низкого качества или их неоказание.

Комментаторы также подметили, что из-за перебоев с водой нет возможности искупать маленького ребёнка.

По телефону единой дежурно-диспетчерской службы TagilCity.ru сообщили, что ведомству не оставили письменных уведомлений о причинах отключения воды. У диспетчера было только предупреждение о том, что водоснабжение в городе будет отключено с 13:00 до 17:00, однако горожане жалуются на более долгие сроки. В том числе многие отметили, что воды не было и раньше установленного на отключение времени.

Читайте также:
Станцию водоподготовки «Южная» начнут строить в следующем году под Нижним Тагилом
#Анна Варнакина#Происшествия#Верхняя Пышма#Среднеуральск#Вода#Холодная вода#Горячая вода#Водоснабжение#Эксклюзив
Подпишитесь
Кто отвечает за безопасность пассажиров такси в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:06
85-летие поселка Старатель отметили тагильчане
6 августа, 16:23
О фееричном шоу фейерверков в День города рассказал мэр Тагила Владислав Пинаев
6 августа, 13:46
Укушенный змеей под Нижним Тагилом мужчина идет на поправку
Сегодня, 11:22
Стало известно, когда похолодает в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге
Сегодня, 13:27
В гей-клубе Екатеринбурга оправдались за спевшего гимн России транса
В екатеринбургском клубе для людей, относящих себя к ЛГБТ-сообществу, прокомментировали исполнение гимна России травести-дивой.
Сегодня, 11:04