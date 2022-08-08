Жители Среднеуральска пожаловались на отсутствие воды

Ладно горячую воду отключили, но где блин холодная? Второй вечер Среднеуральск остаётся без воды, вчера хоть маленькая струйка бежала, сегодня вообще сушняк, — написал автор, пожелавший остаться неизвестным, в группе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».
Другие комментаторы также отметили актуальность перебоев водоснабжения.
Проблема с отсутствием холодной воды в Среднеуральске уже давно! Уже с июля месяца! Я встаю рано утром в 4.30 и воды в это время нет! Ее давали где-то около 6 утра, когда уже ехать на работу! <...> Сегодня опять нет воды и уже никакой.. как собираться на работу не знаю... Это кошмар!!! — прокомментировала Наталья Х.
Наталья добавила, что ранее ей советовали проверить и почистить счётчики, якобы именно они могли стать причиной отсутствия воды. Проблема решилась письменным обращением в адрес ответственного ведомства.
В свою очередь Юлия Т. предположила, что с водоснабжением не было бы проблем, если бы компании, предоставляющие услуги, платили штрафы за оказание услуг низкого качества или их неоказание.
Комментаторы также подметили, что из-за перебоев с водой нет возможности искупать маленького ребёнка.
По телефону единой дежурно-диспетчерской службы TagilCity.ru сообщили, что ведомству не оставили письменных уведомлений о причинах отключения воды. У диспетчера было только предупреждение о том, что водоснабжение в городе будет отключено с 13:00 до 17:00, однако горожане жалуются на более долгие сроки. В том числе многие отметили, что воды не было и раньше установленного на отключение времени.