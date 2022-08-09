40 тысяч заплатит «Магнит» за незаконную работу подростка в Черноисточинске

В августе 2021 года подросток устроилась работником торгового зала в «Магнит» и проработала там до сентября. Проверка выявила, что с ней не был заключен трудовой договор. Также руководство не запросило у родителей письменное согласие о приеме на работу, документы и трудовую книжку.