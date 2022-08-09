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40 тысяч заплатит «Магнит» за незаконную работу подростка в Черноисточинске

40 тысяч заплатит «Магнит» за незаконную работу подростка в Черноисточинске

Сегодня, 19:57
Фото: 1MI
40 тысяч морального вреда отсудили родители несовершеннолетней у АО «Тандер». Подросток месяц проработала без оформления трудового договора в магазине «Магнит» в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом.

В августе 2021 года подросток устроилась работником торгового зала в «Магнит» и проработала там до сентября. Проверка выявила, что с ней не был заключен трудовой договор. Также руководство не запросило у родителей письменное согласие о приеме на работу, документы и трудовую книжку.

Прокурор обратился в суд с целью компенсировать моральный вред, а также направить необходимые сведения в пенсионный фонд, внести страховые отчисления и запись в трудовую книжку.

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила в исковых требованиях отказали, однако Свердловской областной суд принял обратное решение. В пользу несовершеннолетней также взыскана компенсация морального ущерба в сумме 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Пригородного района.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Черноисточинск#Магнит#Магазин#Моральный вред#Компенсация#Суд
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