Девушка с собачкой провалилась в колодец у «Ельцин центра» в Екатеринбурге

По словам Анастасии, колодец был не закрыт люком, а просто застелен газоном. Девушка была шокирована таким событием. Из люка ей и собаке удалось выбраться без травм. При этом екатеринбурженка предполагает, что, если бы в яму провалился пожилой человек или ребенок, все закончилось бы более плачевно.