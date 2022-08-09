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Девушка с собачкой провалилась в колодец у «Ельцин центра» в Екатеринбурге

Девушка с собачкой провалилась в колодец у «Ельцин центра» в Екатеринбурге

Сегодня, 12:39
Фото: 1MI
Екатеринбурженка упала в колодец во время прогулки с собакой рядом с «Ельцин Центром». ЧП случилось, когда она решила прогуляться по газону.

Изначально екатеринбурженка Анастасия с питомцем гуляли на набережной. В какой-то момент девушка взяла собачку на руки, чтобы покружиться на полянке, рассказала сама пострадавшая. Именно в этот момент девушка и животное провалились в колодец, пишет Е1.

По словам Анастасии, колодец был не закрыт люком, а просто застелен газоном. Девушка была шокирована таким событием. Из люка ей и собаке удалось выбраться без травм. При этом екатеринбурженка предполагает, что, если бы в яму провалился пожилой человек или ребенок, все закончилось бы более плачевно.

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