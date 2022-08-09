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Движение по мосту через Тагильский пруд закрывать не планируется

Движение по мосту через Тагильский пруд закрывать не планируется

Сегодня, 13:44
Фото: Илья Колесов
Движение по мосту через Тагильский пруд будет открыто 12 августа. После этого его закрывать не планируется. Об этом заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время пресс-конференции, посвященной празднованию 300-летия города.
Временное движение не подразумевает, что мы его потом закроем. У нас контракт заключен до ноября. В течение этого времени мы будем заканчивать благоустройство и готовить объект к сдаче Ростехнадзору ,- заявил Владислав Пинаев.

Для обследования моста на возможность принятия движения была нанята организация из Москвы. Специалисты в соответствии с четким регламентом проверили мост под нагрузками и без них. Также они установили, имеются ли прогибы.

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На данный момент, по словам Владислава Пинаева, мост действительно готов принять движение. Однако осуществляться оно будет с ограничениями по скорости. Соответствующие знаки будут установлены по всей длине моста. 

Напомним, на празднование 300-летия Нижнего Тагила в городе ожидается визит полпреда президента РФ в УРФО Владимира Якушева, помощника Владимира Путина, бывшего министра культуры Владимира Мединского и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Планируется, что вместе они откроют мост через Тагильский пруд.

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