TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Екатеринбуржец запер сыновей в Land Cruiser с «блатными» номерами в 30-градусную жару

Екатеринбуржец запер сыновей в Land Cruiser с «блатными» номерами в 30-градусную жару

Сегодня, 19:14
Житель Екатеринбурга запер двух своих сыновей в автомобиле Land Cruiser в 30-градусную жару. По словам очевидцев, дети провели в иномарке больше часа, изнывая от зноя.

Детей в машине заметили проходящие мимо люди, так как сигнализация на иномарке с «блатными» номерами «777» не умолкала. По словам очевидцев, мальчики находились в полуобморочном состоянии и были все в поту. Неравнодушным прохожим удалось вызволить детей, они напоили их водой.

После этого старший мальчик позвонил отцу. Родитель пришел и сказал, что он лечил зубы, а детей в машине не запирал. По его словам, дети все время находились с ним на телефонной связи. Они испугались и именно поэтому не открывали дверь чужим людям.

По данному факту полиция проводит проверку, пишет Е1.

Жара до +30 градусов возвратится в Нижний Тагил
Узнать подробнее
Читайте также:
Ливни, крупный град и шквалистый ветер ожидаются в Нижнем Тагиле в ближайшие суткиХозяин запер собаку в багажнике авто на Уралмаше в ЕкатеринбургеМать с 9-месячным ребенком напугал и запер в кабинете УЗИ врач в Красноуральске
#Евгения Сафина#Происшествия#Екатеринбург#Новости УрФО#Дети#Иномарка#Жара#Отец
Подпишитесь
«Хоронили напротив дома»: откровения беженки о жизни под обстрелами и дороге в Тагил
Сегодня, 09:58
Как собрать ребенка в школу и не разориться? Советы многодетных мам из Нижнего Тагила
Сегодня, 20:04
Секрет высоты стелы Трудовой доблести в Тагиле раскрыл Владислав Пинаев
Сегодня, 15:42
Есть невозможно. Работники тагильского ЕВРАЗ НТМК пожаловались на столовую
Сегодня, 16:50
«Золотые» остановки начали появляться на Площади трудовой доблести в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:45
Ситуацию с катанием на лошадях будут особенно контролировать в День города в Тагиле
Сегодня, 16:20