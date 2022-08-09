Екатеринбуржец запер сыновей в Land Cruiser с «блатными» номерами в 30-градусную жару

Детей в машине заметили проходящие мимо люди, так как сигнализация на иномарке с «блатными» номерами «777» не умолкала. По словам очевидцев, мальчики находились в полуобморочном состоянии и были все в поту. Неравнодушным прохожим удалось вызволить детей, они напоили их водой.
После этого старший мальчик позвонил отцу. Родитель пришел и сказал, что он лечил зубы, а детей в машине не запирал. По его словам, дети все время находились с ним на телефонной связи. Они испугались и именно поэтому не открывали дверь чужим людям.
По данному факту полиция проводит проверку, пишет Е1.