«Хоронили напротив дома»: откровения беженки о жизни под обстрелами и дороге в Тагил

Бесплатного транспорта из одного населенного пункта в другой нет. На дорогах работают перевозчики, у каждого из которых фиксированная стоимость за сотню километров. Например, путь от школы до границы с Россией обошелся Елене около 25 тысяч рублей в переводе на местную валюту, то есть по пять тысяч гривен за человека. От Джанкоя до места расселения беженцев — около пяти тысяч рублей (по тысяче гривен с пассажира).