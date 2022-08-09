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Итоги творческого конкурса в честь 300-летия города подвели в Нижнем Тагиле

Итоги творческого конкурса в честь 300-летия города подвели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:52
Фото: «Тагильский рабочий»
Итоги творческого конкурса «300 страниц истории. Из прошлого – в будущее», посвященного 300-летию города, подвели 8 августа. Работы принимались с 3 февраля по 24 июля 2022 года.

Члены жюри получили десятки фотоальбомов и фотопрезентаций тагильчан, рассказы о семейных ценностях и истории рода, стихотворения, поэмы и эссе о том, как могли бы называться городские улицы. География конкурса вышла за пределы Тагила: так, Виктор Переладов прислал труды из г. Аксай Ростовской области — с ностальгией о месте, в котором он раньше жил.

Самым юным автором, приславшим работу, оказался восьмилетний ребёнок, а самым старшим — 92-летний горожанин.

Рассказ Германа Прохорова о своём отце, который стоял у истоков преобразований в городе в прошлом веке, принёс автору главный приз. Специальными призами наградили школьников Семена и Матвея Корякиных: дети поделились с жюри семейной реликвией — фотографией прадедушки. Другие призы разделили Петр Югов, Анна Гордейко, Александра Гришан и Марина Зудова. Лучшей в номинации «Тагильский рецепт» стала Евгения Шляпникова.

Поощрительные призы и денежные сертификаты, обналичить которые можно в городских магазинах, получили 19 человек.

Результаты конкурса подвели в газете «Тагильский рабочий». Памятные призы вручал Владислав Пинаев, следует из пресс-релиза администрации Нижнего Тагила.

Фото: «Тагильский рабочий»
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Свободное время#300 лет Нижнему Тагилу#Подарки#Призы#Конкурс#Творчество
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