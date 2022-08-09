Итоги творческого конкурса в честь 300-летия города подвели в Нижнем Тагиле

Члены жюри получили десятки фотоальбомов и фотопрезентаций тагильчан, рассказы о семейных ценностях и истории рода, стихотворения, поэмы и эссе о том, как могли бы называться городские улицы. География конкурса вышла за пределы Тагила: так, Виктор Переладов прислал труды из г. Аксай Ростовской области — с ностальгией о месте, в котором он раньше жил.