КАМАЗ снес газовую трубу в Качканаре

ЧП случилось 4 июля примерно в 12.00 около дома №3 по ул. Предзаводская. Об этом сообщает пресс-служба МВД России «Качканарский».
Прибывшие на место правоохранители определили, что 82-летний водитель с поднятым кузовом грузовика задел газопровод над проезжей частью, в результате чего газовая труба оказалась оторвана.
На место приехали экстренные службы. Они оперативно установили заглушку. Поэтому газ в соседних домах не отключался.
Также в ходе ДТП пострадал 18-летний пешеход, который проходил мимо. На него упала поврежденная труба. Он не получил серьезных травм, его не госпитализировали.
Известно, что в первый раз за руль виновник ДТП сел 15 лет назад. В этом году его привлекали к ответственности за требования ПДД. На момент аварии он не был пьяных.