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КАМАЗ снес газовую трубу в Качканаре

КАМАЗ снес газовую трубу в Качканаре

Сегодня, 14:13
Фото: МВД России «Качканарский»
В Качканаре КАМАЗ снес газовую трубу, в результате чего оказался поврежден газопровод.

ЧП случилось 4 июля примерно в 12.00 около дома №3 по ул. Предзаводская. Об этом сообщает пресс-служба МВД России «Качканарский».

Прибывшие на место правоохранители определили, что 82-летний водитель с поднятым кузовом грузовика задел газопровод над проезжей частью, в результате чего газовая труба оказалась оторвана.

На место приехали экстренные службы. Они оперативно установили заглушку. Поэтому газ в соседних домах не отключался.

Также в ходе ДТП пострадал 18-летний пешеход, который проходил мимо. На него упала поврежденная труба. Он не получил серьезных травм, его не госпитализировали.

Известно, что в первый раз за руль виновник ДТП сел 15 лет назад. В этом году его привлекали к ответственности за требования ПДД. На момент аварии он не был пьяных.

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#Елена Озерова#ДТП#Новости УрФО#Качканар#Авария#Бытовой газ#Труба
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