Карта перекрытия дорог в Нижнем Тагиле на День города 12, 13 и 14 августа

Редакция TagilCity.ru подготовила интерактивную карту перекрытия улиц на время празднования Дня города в Нижнем Тагиле. Где запрещен проезд и нельзя будет припарковать автомобиль - читайте в этом материале.

Сюжет 300 лет Нижнему Тагилу

Парковаться 12 августа будет нельзя в центре города после 15 часов и до окончания проведения мероприятий (ориентировочно они продлятся до полуночи) по следующим адресам: по улице Горошникова на участке от улицы Уральская до улицы Пархоменко (также запрещен проезд) ;

; по улице Первомайская на участке от проспекта Ленина до дома № 3 по улице Первомайская (также запрещен проезд) ;

; по проспекту Строителей на участке от дома № 1А по проспекту Строителей до дома № 31 по проспекту Ленина;

по улице Пархоменко на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова;

на парковке за зданием КДК «Современник»;

перед зданием «Свердловского областного медицинского колледжа». Проезд также будет запрещен у здания мэрии (по проспекту Строителей на участке от улицы Пархоменко до дома № 31 по проспекту Ленина). Ограничения движения 13 августа в Нижнем Тагиле начнутся с 10 утра: часть дорог и парковок будет закрыта от проезда целиком, а в некоторых местах будет только запрещена парковка. С 12 часов до окончания мероприятия проезд будет перекрыт тяжелой техникой на участках в центре города: по улице Первомайская на участке от проспекта Ленина до дома № 3 по улице Первомайская (запрет на парковку действует с 10 часов) ;

; по улице Горошникова на участке от улицы Уральская до проспекта Мира (запрет на парковку действует с 10 часов) ;

; по проспекту Строителей на участке от дома № 1А по проспекту Строителей;

до дома № 31 по проспекту Ленина (запрет на парковку действует с 10 часов) ;

; по улице Пархоменко на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова (запрет на парковку действует с 10 часов). Также в субботу с 22 часов до окончания мероприятия запрещено передвигаться и парковаться: по улице Красноармейская на участке от проспекта Ленина до улицы Уральская;

по улице Огаркова на участке от проспекта Ленина до улицы Уральская;

по улице Уральская на участке от дома № 1 по проспекту Ленина до улицы Красноармейская. На время подготовки к фестивалю фейерверков и до его окончания (с 22 часов) запретят парковаться на еще ряде дорог: по улице Челюскинцев на участке от Черноисточинского шоссе до улицы Береговая-Ударная (по обеим сторонам);

около монумента металлургам Нижнего Тагила;

перед зданием Историко-краеведческого музея. 14 августа в Нижнем Тагиле дополнительного перекрытия дорог и запрета на парковку не будет. Фейерверки, кино под открытым небом и Хабиб. Как Нижний Тагил отметит День города Узнать подробнее