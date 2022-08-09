TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Карта перекрытия дорог в Нижнем Тагиле на День города 12, 13 и 14 августа

Карта перекрытия дорог в Нижнем Тагиле на День города 12, 13 и 14 августа

Сегодня, 16:56
Фото: 1MI
Редакция TagilCity.ru подготовила интерактивную карту перекрытия улиц на время празднования Дня города в Нижнем Тагиле. Где запрещен проезд и нельзя будет припарковать автомобиль - читайте в этом материале.

Парковаться 12 августа будет нельзя в центре города после 15 часов и до окончания проведения мероприятий (ориентировочно они продлятся до полуночи) по следующим адресам: 

  • по улице Горошникова на участке от улицы Уральская до улицы Пархоменко (также запрещен проезд);
  • по улице Первомайская на участке от проспекта Ленина до дома № 3 по улице Первомайская (также запрещен проезд);
  • по проспекту Строителей на участке от дома № 1А по проспекту Строителей до дома № 31 по проспекту Ленина;
  • по улице Пархоменко на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова;
  • на парковке за зданием КДК «Современник»;
  • перед зданием «Свердловского областного медицинского колледжа».

Проезд также будет запрещен у здания мэрии (по проспекту Строителей на участке от улицы Пархоменко до дома № 31 по проспекту Ленина). 

Ограничения движения 13 августа в Нижнем Тагиле начнутся с 10 утра: часть дорог и парковок будет закрыта от проезда целиком, а в некоторых местах будет только запрещена парковка. 

С 12 часов до окончания мероприятия проезд будет перекрыт тяжелой техникой на участках в центре города:  

  • по улице Первомайская на участке от проспекта Ленина до дома № 3 по улице Первомайская (запрет на парковку действует с 10 часов);
  • по улице Горошникова на участке от улицы Уральская до проспекта Мира (запрет на парковку действует с 10 часов);
  • по проспекту Строителей на участке от дома № 1А по проспекту Строителей;
  • до дома № 31 по проспекту Ленина (запрет на парковку действует с 10 часов);
  • по улице Пархоменко на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова (запрет на парковку действует с 10 часов).

Также в субботу с 22 часов до окончания мероприятия запрещено передвигаться и парковаться:

  • по улице Красноармейская на участке от проспекта Ленина до улицы Уральская;
  • по улице Огаркова на участке от проспекта Ленина до улицы Уральская;
  • по улице Уральская на участке от дома № 1 по проспекту Ленина до улицы Красноармейская.

На время подготовки к фестивалю фейерверков и до его окончания (с 22 часов) запретят парковаться на еще ряде дорог: 

  • по улице Челюскинцев на участке от Черноисточинского шоссе до улицы Береговая-Ударная (по обеим сторонам);
  • около монумента металлургам Нижнего Тагила;
  • перед зданием Историко-краеведческого музея.

14 августа в Нижнем Тагиле дополнительного перекрытия дорог и запрета на парковку не будет.

Фейерверки, кино под открытым небом и Хабиб. Как Нижний Тагил отметит День города
Узнать подробнее
#Александра Логинова#Нижний Тагил#Спецпроекты#Всегда актуально#Транспорт#300 лет Нижнему Тагилу#Автомобиль#Праздник#ГИБДД#Парковка#День города
Подпишитесь
«Хоронили напротив дома»: откровения беженки о жизни под обстрелами и дороге в Тагил
Сегодня, 09:58
Кто отвечает за безопасность пассажиров такси в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:06
Диоксид азота превысил норму в 2 раза во время замеров тагильского воздуха 9 августа
Сегодня, 10:31
Смог накрыл Нижний Тагил, а ЕВРАЗ НТМК увеличил выбросы. Экоитоги прошедшей недели
Вчера, 15:23
«Золотые» остановки начали появляться на Площади трудовой доблести в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:45
Стало известно, когда похолодает в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге
Вчера, 13:27