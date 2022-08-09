Карта перекрытия дорог в Нижнем Тагиле на День города 12, 13 и 14 августа

Парковаться 12 августа будет нельзя в центре города после 15 часов и до окончания проведения мероприятий (ориентировочно они продлятся до полуночи) по следующим адресам:
Проезд также будет запрещен у здания мэрии (по проспекту Строителей на участке от улицы Пархоменко до дома № 31 по проспекту Ленина).
Ограничения движения 13 августа в Нижнем Тагиле начнутся с 10 утра: часть дорог и парковок будет закрыта от проезда целиком, а в некоторых местах будет только запрещена парковка.
С 12 часов до окончания мероприятия проезд будет перекрыт тяжелой техникой на участках в центре города:
Также в субботу с 22 часов до окончания мероприятия запрещено передвигаться и парковаться:
На время подготовки к фестивалю фейерверков и до его окончания (с 22 часов) запретят парковаться на еще ряде дорог:
14 августа в Нижнем Тагиле дополнительного перекрытия дорог и запрета на парковку не будет.