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Контрабандисты вывезли хвойные породы на 15 миллионов рублей из Свердловской области

Контрабандисты вывезли хвойные породы на 15 миллионов рублей из Свердловской области

Сегодня, 14:53
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Факты контрабанды стратегически важных ресурсов выявили сотрудники Уральской оперативной таможни в Тавдинском районе.

Преступная группировка устроила незаконный экспорт пиломатериалов хвойных пород. Заготовка производилась на территории Тавдинского района, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Товары перевозились в Казахстан и Киргизию. В документы злоумышленники вносили данные, несоответствующие действительности.

Таким образом в прошлом году через границу группа незаконно переместила 1210 квадратных метров пиломатериалов. Их общая стоимость составляет примерно 15 млн рублей.

Возбуждено восемь уголовных дел. Виновникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Уголовное дело#Контрабанда
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