Контрабандисты вывезли хвойные породы на 15 миллионов рублей из Свердловской области

Преступная группировка устроила незаконный экспорт пиломатериалов хвойных пород. Заготовка производилась на территории Тавдинского района, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Товары перевозились в Казахстан и Киргизию. В документы злоумышленники вносили данные, несоответствующие действительности.
Таким образом в прошлом году через границу группа незаконно переместила 1210 квадратных метров пиломатериалов. Их общая стоимость составляет примерно 15 млн рублей.
Возбуждено восемь уголовных дел. Виновникам грозит до 12 лет тюрьмы.