Куйвашев удивился безответственному отношению к детям в лагере ЕВРАЗа под Тагилом

Тема соблюдения санитарных правил приобретает особое значение в преддверии нового учебного года. Я ее возьму под свой контроль. И глав территорий хочу попросить уделить вопросу самое серьезное внимание, — заявил Евгений Куйвашев в своем Telegram-канале.
Особенное внимание, по словам Куйвашева, нужно уделить организации питания в детских садах и школах. Кроме того, должны быть созданы условия для приготовления не только вкусных, но и безопасных блюд.
Напомним, с 25 по 31 июля у 9 детей отдыхавших в лагере «Баранчинские огоньки» под Нижним Тагилом была выявлена острая кишечная инфекция. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили, что в лагере нарушаются правила уборки, дезинфекции и дезинсекции. Также на кухне были найдены просроченные продукты.
Надзорные ведомства начали проверку по данному факту. Информация дошла до главы СК РФ Александра Бастрыкина. Он поручил возбудить уголовное дело и предоставить доклад о процессуальном решении. С 1 августа лагерь был закрыт для всех отдыхающих.