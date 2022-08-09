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Куйвашев удивился безответственному отношению к детям в лагере ЕВРАЗа под Тагилом

Куйвашев удивился безответственному отношению к детям в лагере ЕВРАЗа под Тагилом

Сегодня, 14:38
Фото: 1MI
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев удивился произошедшей ситуации с отравлением детей в лагере ЕВРАЗа «Баранчинские огоньки» под Нижним Тагилом. Он заявил, что на детях нельзя экономить ни в каких ситуациях.
Тема соблюдения санитарных правил приобретает особое значение в преддверии нового учебного года. Я ее возьму под свой контроль. И глав территорий хочу попросить уделить вопросу самое серьезное внимание, — заявил Евгений Куйвашев в своем Telegram-канале.

Особенное внимание, по словам Куйвашева, нужно уделить организации питания в детских садах и школах. Кроме того, должны быть созданы условия для приготовления не только вкусных, но и безопасных блюд.

Напомним, с 25 по 31 июля у 9 детей отдыхавших в лагере «Баранчинские огоньки» под Нижним Тагилом была выявлена острая кишечная инфекция. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили, что в лагере нарушаются правила уборки, дезинфекции и дезинсекции. Также на кухне были найдены просроченные продукты.

Надзорные ведомства начали проверку по данному факту. Информация дошла до главы СК РФ Александра Бастрыкина. Он поручил возбудить уголовное дело и предоставить доклад о процессуальном решении. С 1 августа лагерь был закрыт для всех отдыхающих.

Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении 9 детей тагильском лагере
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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Лагерь#Дети#Отравление#Инфекция
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