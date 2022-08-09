Лесной пожар ликвидировали в лесничестве Нижнего Тагила

Очаги пламени обнаружили в следующих лесах: под Екатеринбургом, Нижним Тагилом, а ещё в Сысертском и Тавдинском лесничествах. Каждый из пожаров возник из-за человеческого фактора.
Сводка на 10:00 нынешнего дня показывает, что авиалесоохрана проводит мероприятия по борьбе с пламенем в Билимбаевском лесничестве и в Пелымском ГО. В Березовском, Верхотурском, Сысертском, Шалинском районе также есть пожары, однако они ограничены и не увеличиваются. Огонь не представляет угрозы городам и поселениям.
Для ликвидации пожаров задействовано больше 130 огнеборцев, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.
Специалисты напоминают, что во время сухой и жаркой погоды особенно важно соблюдать технику безопасности при обращении с огнём.
Свердловчанам в случае обнаружения огня в лесах рекомендуют сообщать об увиденном по телефонам 8-800-100-94-00 или 112, а также в приложении для смартфонов «Берегите лес».