Лесной пожар ликвидировали в лесничестве Нижнего Тагила

Сводка на 10:00 нынешнего дня показывает, что авиалесоохрана проводит мероприятия по борьбе с пламенем в Билимбаевском лесничестве и в Пелымском ГО. В Березовском, Верхотурском, Сысертском, Шалинском районе также есть пожары, однако они ограничены и не увеличиваются. Огонь не представляет угрозы городам и поселениям.