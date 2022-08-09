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Минеева: Сервис подбора мер антикризисной поддержки популярен среди предпринимателей

Минеева: Сервис подбора мер антикризисной поддержки популярен среди предпринимателей

Сегодня, 13:33
Более 40 000 представителей малого и среднего бизнеса столицы обратились к сервису подбора мер антикризисной поддержки. Платформа была запущена 4 месяца назад. Большую востребованность данного ресурса отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

Бизнес-омбудсмен рассказала, что 73% обращений касались автоподбора мер поддержки, передают NewsNN.ru. Из этого можно сделать вывод, что предприниматели нуждаются в информационном обеспечении с подробными разъяснениями. Такая тенденция приведет к тому, что помощью города воспользуется большее количество предпринимателей.

Чаще всего посетители ресурса интересовались программами льготного кредитования. Также начинающие бизнесмены искали гранты на создание своего дела и его развитие.

Замглавы Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал подробности работы сервиса. Он отметил, что ресурс был запущен в начале апреля 2022 года. Сам сервис находится на портале центра экономической поддержки города. Здесь можно найти информацию о получении грантов и субсидий, о льготной аренде и льготном кредитовании, налоговых отсрочках и иных послаблениях, предоставляемых государством.

Более 1 000 субъектов МСП ежедневно ищут на ресурсе интересующую их информацию. С начала работы сайта было зафиксировано порядка 130 000 его просмотров.

Алгоритм работы с сервисом выглядит следующим образом. Из представленного списка посетитель выбирает организационно-правовую форму и размер бизнеса, а также отрасль деятельности и формы помощи. В ответ система показывает список льгот, которые подходят предпринимателю по выбранным параметрам. Для каждой льготы подробнее раскрываются условия ее получения. Для ознакомления с официальными документами посетитель переходит по указанной ссылке.

Министр столичного правительства, глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов отметил, что посетители ресурса интересовались также вопросами получения финподдеркжи для инновационного импортозамещения и возмещением средств для субъектов МСП за использование системы быстрых платежей. Также посетители сайта искали информацию, как приобрести или взять в лизинг оборудование. В сферу их интересов попали также программы льготного кредитования и кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса.

Для пользователей сервиса разработчики предусмотрели возможность заполнения анкеты и внесения предложений по господдержке в различных отраслях. В специальном разделе сайта можно ознакомиться с экономическими новостями.

Данный ресурс является не только информационной, но и интерактивной площадкой. Здесь предприниматели могут общаться друг с другом и экспертами по ведению бизнеса. На круглых столах ведется обсуждение актуальных задач и путей их решения.

#Светлана Павлова
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