Минеева: Сервис подбора мер антикризисной поддержки популярен среди предпринимателей

Бизнес-омбудсмен рассказала, что 73% обращений касались автоподбора мер поддержки, передают NewsNN.ru. Из этого можно сделать вывод, что предприниматели нуждаются в информационном обеспечении с подробными разъяснениями. Такая тенденция приведет к тому, что помощью города воспользуется большее количество предпринимателей.
Чаще всего посетители ресурса интересовались программами льготного кредитования. Также начинающие бизнесмены искали гранты на создание своего дела и его развитие.
Замглавы Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал подробности работы сервиса. Он отметил, что ресурс был запущен в начале апреля 2022 года. Сам сервис находится на портале центра экономической поддержки города. Здесь можно найти информацию о получении грантов и субсидий, о льготной аренде и льготном кредитовании, налоговых отсрочках и иных послаблениях, предоставляемых государством.
Более 1 000 субъектов МСП ежедневно ищут на ресурсе интересующую их информацию. С начала работы сайта было зафиксировано порядка 130 000 его просмотров.
Алгоритм работы с сервисом выглядит следующим образом. Из представленного списка посетитель выбирает организационно-правовую форму и размер бизнеса, а также отрасль деятельности и формы помощи. В ответ система показывает список льгот, которые подходят предпринимателю по выбранным параметрам. Для каждой льготы подробнее раскрываются условия ее получения. Для ознакомления с официальными документами посетитель переходит по указанной ссылке.
Министр столичного правительства, глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов отметил, что посетители ресурса интересовались также вопросами получения финподдеркжи для инновационного импортозамещения и возмещением средств для субъектов МСП за использование системы быстрых платежей. Также посетители сайта искали информацию, как приобрести или взять в лизинг оборудование. В сферу их интересов попали также программы льготного кредитования и кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса.
Для пользователей сервиса разработчики предусмотрели возможность заполнения анкеты и внесения предложений по господдержке в различных отраслях. В специальном разделе сайта можно ознакомиться с экономическими новостями.
Данный ресурс является не только информационной, но и интерактивной площадкой. Здесь предприниматели могут общаться друг с другом и экспертами по ведению бизнеса. На круглых столах ведется обсуждение актуальных задач и путей их решения.