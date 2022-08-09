Минеева: Сервис подбора мер антикризисной поддержки популярен среди предпринимателей

Министр столичного правительства, глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов отметил, что посетители ресурса интересовались также вопросами получения финподдеркжи для инновационного импортозамещения и возмещением средств для субъектов МСП за использование системы быстрых платежей. Также посетители сайта искали информацию, как приобрести или взять в лизинг оборудование. В сферу их интересов попали также программы льготного кредитования и кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса.