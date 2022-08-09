Мост через Тагильский пруд планируется сделать достопримечательностью

Он объяснил, что подсветка будет работать каждую ночь. В будние дни будет включаться вместе с уличным освещением белый свет. Он будет гореть в соответствии с требованиями к освещению дорог. В ночь с пятницы на субботу и субботы на воскресенье работать будет подсветка в другом режиме. На данный момент, по словам Владислава Пинаева, планируется тестировать режимы. Он уточнил, что пока неизвестно, будет ли включаться музыка.