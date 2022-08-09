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Мост через Тагильский пруд планируется сделать достопримечательностью

Мост через Тагильский пруд планируется сделать достопримечательностью

Сегодня, 14:05
Фото: Илья Колесов
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что планируется сделать достопримечательность из моста через Тагильский пруд.
Есть желание, чтобы к нам приезжали гости специально посмотреть на архитектурную подсветку моста. В области вроде бы нет подобных объектов. Если в УрФО есть что-то подобное, то, наверное, на северах. Но в близлежащем доступе нет. Поэтому, нам есть чем гордиться и есть что показать. Поэтому нужно сделать из этого достопримечательность, — сказал Владислав Пинаев в ходе пресс-конференции, посвященной празднованию 300-летия города.

Он объяснил, что подсветка будет работать каждую ночь. В будние дни будет включаться вместе с уличным освещением белый свет. Он будет гореть в соответствии с требованиями к освещению дорог. В ночь с пятницы на субботу и субботы на воскресенье работать будет подсветка в другом режиме. На данный момент, по словам Владислава Пинаева, планируется тестировать режимы. Он уточнил, что пока неизвестно, будет ли включаться музыка.

Напомним, 12 августа на Тагильском мосту планируется торжественное мероприятие по открытию движения. После этого его закрывать не будут. Контракт с подрядчиком действует до ноября 2022 года. За оставшийся период он будет заниматься благоустройством объекта.

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