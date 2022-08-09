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Мужчина приставал к девушкам в Харитоновском парке в Екатеринбурге и угрожал им

Мужчина приставал к девушкам в Харитоновском парке в Екатеринбурге и угрожал им

Сегодня, 12:05
Фото: 1MI
В Харитоновском парке Екатеринбурга мужчина приставал к отдыхающим и угрожал им расправой.

ЧП случилось в воскресенье, 7 августа. Пострадавшие девушки обратились в полицию через день, пишет Е1.

По словам девушек они отдыхали, как вдруг к ним подошел мужчина. Они сказали, чтобы он отошел, а тот начал проявлять агрессию – высказывать угрозы.

Он угрожал зарезать ножом. День, центр города, практически многолюдный парк, четыре девушки и девочка восьми лет. И около нас стоит мужчина и угрожает убить, - вспоминает одна из девушек.

После этого они попросили о помощи у мимо проходящих мужчин. Они вмешались в спор и вызвали полицию, но буйный горожанин продолжал конфликт.

В полиции подтвердили, что им известно об инциденте. Проводится проверка.

 

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Угроза#Угрозы#Угроза убийством
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