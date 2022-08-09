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Написанную 50 лет назад капсулу времени откроют в Нижнем Тагиле на 300-летие города

Написанную 50 лет назад капсулу времени откроют в Нижнем Тагиле на 300-летие города

Сегодня, 09:09
Фото: 1MI
Капсулу времени, написанную 50 лет назад (на 250-летие Нижнего Тагила), откроют в историко-краеведческом музее 12 августа 2022 года — на 300-летие города.

Письмо в будущее, прочесть которое собираются в ближайшее время, является частью экспозиции «Нижний Тагил в масштабных проектах страны», представленной в историко-краеведческом музее прямо сейчас.

В капсуле памяти — обращение первых почетных тагильчан к жителям города.

Откроем капсулу 12 августа на городском торжественном собрании и заложим новую - наше обращение к жителям Нижнего Тагила на 350-летие города! — написал глава города Владислав Пинаев на личной страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Также мэр посоветовал посетить выставку всем желающим жителям и гостям Нижнего Тагила.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#300 лет Нижнему Тагилу#Свободное время#Владислав Пинаев#Праздник#Память#Капсула времени
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