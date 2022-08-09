Написанную 50 лет назад капсулу времени откроют в Нижнем Тагиле на 300-летие города

Письмо в будущее, прочесть которое собираются в ближайшее время, является частью экспозиции «Нижний Тагил в масштабных проектах страны», представленной в историко-краеведческом музее прямо сейчас.
В капсуле памяти — обращение первых почетных тагильчан к жителям города.
Откроем капсулу 12 августа на городском торжественном собрании и заложим новую - наше обращение к жителям Нижнего Тагила на 350-летие города! — написал глава города Владислав Пинаев на личной страничке в социальной сети «ВКонтакте».
Также мэр посоветовал посетить выставку всем желающим жителям и гостям Нижнего Тагила.