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Непристегнутый водитель «Жигулей» влетел в электроопору и погиб под Алапаевском

Непристегнутый водитель «Жигулей» влетел в электроопору и погиб под Алапаевском

Сегодня, 14:25
Фото: ОГИБДД «Алапаевский»
Непристегнутый водитель «Жигулей» погиб от удара в опору ЛЭП, а два пассажира получили травмы в ДТП в селе Кишинское под Алапаевском. Инцидент случился 7 августа 2022 года на улице Ленина, 6 в 16:10.

69-летний местный житель за рулём ВАЗ-21070 потерял контроль над обстановкой на дороге, съехал со своей полосы движения и врезался в опору ЛЭП. В результате столкновения погиб водитель. Пассажир, ехавший на переднем сидении, получил травмы и был госпитализирован. Другой человек, который сидел сзади, серьезно не пострадал.

Все пассажиры и водитель не были пристегнуты в момент столкновения, из-за чего человек, ехавший впереди, ударился головой. Известно, что собственник «Жигулей» имел права на вождение транспортных средств в течение 24 лет, ПДД не нарушал.

Очевидцы говорят, что погибший превысил скорость и не справился с управлением во время совершения манёвра. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, во время которой установят в том числе факт наличия или отсутствия алкогольного опьянения водителя, сообщает ОГИБДД «Алапаевский».

Фото: ОГИБДД «Алапаевский»
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#Анна Варнакина#ДТП#Свердловская область#Алапаевск#ГИБДД#Травма#Автомобиль#Полиция#Умершие
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