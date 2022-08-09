Непристегнутый водитель «Жигулей» влетел в электроопору и погиб под Алапаевском

69-летний местный житель за рулём ВАЗ-21070 потерял контроль над обстановкой на дороге, съехал со своей полосы движения и врезался в опору ЛЭП. В результате столкновения погиб водитель. Пассажир, ехавший на переднем сидении, получил травмы и был госпитализирован. Другой человек, который сидел сзади, серьезно не пострадал.
Все пассажиры и водитель не были пристегнуты в момент столкновения, из-за чего человек, ехавший впереди, ударился головой. Известно, что собственник «Жигулей» имел права на вождение транспортных средств в течение 24 лет, ПДД не нарушал.
Очевидцы говорят, что погибший превысил скорость и не справился с управлением во время совершения манёвра. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, во время которой установят в том числе факт наличия или отсутствия алкогольного опьянения водителя, сообщает ОГИБДД «Алапаевский».