Непристегнутый водитель «Жигулей» влетел в электроопору и погиб под Алапаевском

69-летний местный житель за рулём ВАЗ-21070 потерял контроль над обстановкой на дороге, съехал со своей полосы движения и врезался в опору ЛЭП. В результате столкновения погиб водитель. Пассажир, ехавший на переднем сидении, получил травмы и был госпитализирован. Другой человек, который сидел сзади, серьезно не пострадал.