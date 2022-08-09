Незрячий саундпродюсер из Екатеринбурга играет на саксофоне и поет

С музыкой Артем дружит с 4 лет. В возрасте 7 лет уже пел в Свердловской Государственной Детской Филармонии. Юный свердловчанин играет на саксофоне и фортепиано, участвовал в международной хоровой олимпиаде в Сочи.
Тяга к музыке не ограничивается только игрой на инструментах. Свердловчанин сам пишет тексты и создает музыку для песен — у него с другом Максимом Волковым музыкальная группа. А сейчас Артем учится на звукорежиссера, собираясь продолжить учебу в Москве в той самой «Гнесинке».
— В будущем планирую работать со знаменитостями в статусе саундпродюсера, выступать со своими песнями на концертных площадках страны, — рассказывает музыкант проекту #безграничные_возможности2022.
И почему-то верится, что так все и будет.
Артем работает экскурсоводом в «Галерее в темноте #Смотри Сердцем», помогая зрячим людям с завязанными глазами пройти четыре локации. Юноша — волонтер организации «Белая трость» и участник стартапа «Прогулки в темноте». Для детишек незрячий музыкант ведет мастер-классы «Соберем гирлянду добра вместе». Артем проводит тренинги, на которых люди зрячие и незрячие взаимодействуют. В душах людей что-то меняется после таких мероприятий.
— Бывают у каждого свои падения и взлеты. Ничего страшного, если трек твой не очень понравился кому-то. Это его личное мнение. Не нужно расстраиваться, нужно делать еще треки, и они обязательно кому-то «зайдут». Взлетов всегда будет гораздо больше, чем падений, — говорит обаятельный интеллигентный музыкант Артем.
За этим юным жителем Екатеринбурга журналисты вообще не успевают: вчера интервью взяли, а сегодня Артем уже новый уровень мастерства покоряет. Пока статью готовили, Артем Сахнов трек выложил, на беговых или горных лыжах за очередным кубком сгонял, или мастер-класс по интуитивному рисованию проводит. Он каждый день найдет чем удивить. А поклонники его творчества не скупятся на комплименты:
— Трек пушка. Ждем новых хитов, — вот комментарии подписчиков ВКонтакте под музыкой группы Artem & Lost_in_music.
Артем Сахнов когда-нибудь отдыхает? Отдыхает. Хобби Артема Сахнова — дома осваивать микшерный пульт.