Незрячий саундпродюсер из Екатеринбурга играет на саксофоне и поет

За этим юным жителем Екатеринбурга журналисты вообще не успевают: вчера интервью взяли, а сегодня Артем уже новый уровень мастерства покоряет. Пока статью готовили, Артем Сахнов трек выложил, на беговых или горных лыжах за очередным кубком сгонял, или мастер-класс по интуитивному рисованию проводит. Он каждый день найдет чем удивить. А поклонники его творчества не скупятся на комплименты: