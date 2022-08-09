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Облсуд пересмотрит дело обвиняемого в педофилии свердловчанина

Облсуд пересмотрит дело обвиняемого в педофилии свердловчанина

Сегодня, 12:35
Фото: 1MI
Дело жителя Свердловской области, приговоренного к тюрьме на 17 лет за педофилию, будет пересмотрено.

Суд рассмотрит апелляцию Дмитрия Ладыгина, жителя Верхней Салды, обвиняемого в педофилии, сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима и году ограничения свободы. По данным следствия, он применил насильственные действия по отношению к лицу, не достигшего 14 лет. Также следствие полагает, что Ладыгин совершал развратные действия по отношению к еще нескольким детям, а также распространял детскую порнографию.

Напомним, что ранее следователи обвинили в педофилии пенсионера из Каменска-Уральского. Следствие полагают, что пожилой мужчина насиловал несовершеннолетних девочек, воспитывающихся в неполных и неблагополучных семьях.

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