Облсуд пересмотрит дело обвиняемого в педофилии свердловчанина

Суд рассмотрит апелляцию Дмитрия Ладыгина, жителя Верхней Салды, обвиняемого в педофилии, сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу областного суда.
Мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима и году ограничения свободы. По данным следствия, он применил насильственные действия по отношению к лицу, не достигшего 14 лет. Также следствие полагает, что Ладыгин совершал развратные действия по отношению к еще нескольким детям, а также распространял детскую порнографию.
Напомним, что ранее следователи обвинили в педофилии пенсионера из Каменска-Уральского. Следствие полагают, что пожилой мужчина насиловал несовершеннолетних девочек, воспитывающихся в неполных и неблагополучных семьях.