Облсуд пересмотрит дело обвиняемого в педофилии свердловчанина

Мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима и году ограничения свободы. По данным следствия, он применил насильственные действия по отношению к лицу, не достигшего 14 лет. Также следствие полагает, что Ладыгин совершал развратные действия по отношению к еще нескольким детям, а также распространял детскую порнографию.