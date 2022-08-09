Полностью открыть движение на мосту на Циолковского планируется к 300-летию Тагила

С большой долей вероятности вторая полоса к выходным должна быть уже закатана в два слоя. Третий слой асфальта до полного монтажа трамвайных путей класть пока не целесообразно. К 14 августа должны быть запущены обе полосы для автомобилистов, по заверению подрядной организации УСМ, — рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев на пресс-конференции, посвященной празднованию 300-летия города.
Он отметил, что затем «Уралстроймонтаж» продолжит благоустройство и укладку плитки на трамвайных путях. Электротранспорт будет запущен позже.