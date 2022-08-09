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Пропавший год назад мужчина с оттопыренными ушами разыскивается в Нижнем Тагиле

Пропавший год назад мужчина с оттопыренными ушами разыскивается в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:19
Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"
37-летнего Сергея Князева продолжают разыскивать полицейские и волонтеры. Тагильчанин ушел из дома на работу 9 августа 2021 года и пропал без вести.

Сергей Князев проживал на улице Красноармейская. Утром он сказал родственникам, что пойдет на работу, но туда так и не явился. Полицейские установили, что мужчина 9 августа выпивал алкоголь, однако опрос продавцов близлежащих магазинов ничего не дал.

По словам жены пропавшего тагильчанина, делом до сих пор занимаются в полиции. Также к поискам подключились волонтеры поискового отряда "Скорпион", которые безрезультатно прочесывали различные места в Нижнем Тагиле и пригороде, пишет ИА "Все новости".

Рост Сергея Князева около 170 сантиметров, особая примета - оттопыренные уши. Из дома Сергей ушел в черных штанах и футболке, а также темных кроссовках. Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят обратиться по телефонам 8 (3435) 97-64-02 или 02.

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"
Пропавший 37-летний мужчина с оттопыренными ушами разыскивается в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Розыск#Пропавший#Поисковые отряды
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