Пропавший год назад мужчина с оттопыренными ушами разыскивается в Нижнем Тагиле

Сергей Князев проживал на улице Красноармейская. Утром он сказал родственникам, что пойдет на работу, но туда так и не явился. Полицейские установили, что мужчина 9 августа выпивал алкоголь, однако опрос продавцов близлежащих магазинов ничего не дал.
По словам жены пропавшего тагильчанина, делом до сих пор занимаются в полиции. Также к поискам подключились волонтеры поискового отряда "Скорпион", которые безрезультатно прочесывали различные места в Нижнем Тагиле и пригороде, пишет ИА "Все новости".
Рост Сергея Князева около 170 сантиметров, особая примета - оттопыренные уши. Из дома Сергей ушел в черных штанах и футболке, а также темных кроссовках. Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят обратиться по телефонам 8 (3435) 97-64-02 или 02.