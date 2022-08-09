Пропавший год назад мужчина с оттопыренными ушами разыскивается в Нижнем Тагиле

Сергей Князев проживал на улице Красноармейская. Утром он сказал родственникам, что пойдет на работу, но туда так и не явился. Полицейские установили, что мужчина 9 августа выпивал алкоголь, однако опрос продавцов близлежащих магазинов ничего не дал.