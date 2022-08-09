Проверить качество питания в школьников поручил главам муниципалитетов Куйвашев

Он заявил, что при работе на территориях сам будет проверять качество питания. Тема соблюдения санитарных правил, по его словам, приобретает особое значение перед началом учебного года.
Я ее возьму под свой контроль. И глав территорий хочу попросить уделить вопросу самое серьезное внимание. Особенно это касается организации питания в детских садах и школах, создания исчерпывающих условий, чтобы для детей готовили не только вкусные, но и безопасные блюда. Когда буду посещать школы — буду смотреть, как организовано питание, чем кормят в школьных столовых. Сам буду пробовать, — написал Евгений Куйвашев в своём telegram-канале.
Напомним, Свердловская область стала одной из первых в России, кто начал обеспечивать всех школьников бесплатным питанием. Это является прямым поручением главы президента России Владимира Путина. Эта практика применяется уже в течение 15 лет.
На 2022–2023 года из регионального бюджета выделено 2,5 миллиарда рублей. Дополнительно из федерального бюджета выделено 2,7 миллиарда рублей. До конца 2022 года более 150 млн рублей планируется направить на модернизацию школьных пищеблоков.