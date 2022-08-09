Родственники рассказали о погибшем после марафона в Екатеринбурге спортсмене

Также Гульнара рассказала, что в день марафона жена Ильяса лежала в больнице. Она много раз звонила ему, а он не отвечал. Только вечером за него ответили. Женщина отметила, что вся семья шокирована произошедшим. Мужчина не болел и не жаловался на сердце.