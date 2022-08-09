Родственники рассказали о погибшем после марафона в Екатеринбурге спортсмене

Сестра Ильяса Маленкова Гульнара отметила, что он всю жизнь активно занимался спортом и участвовал в соревнованиях. О том, что в Екатеринбурге состоится забег, он узнал на работе. Приглашались все желающие. Ильяс захотел попробовать свои силы, сообщает Е1.
Также Гульнара рассказала, что в день марафона жена Ильяса лежала в больнице. Она много раз звонила ему, а он не отвечал. Только вечером за него ответили. Женщина отметила, что вся семья шокирована произошедшим. Мужчина не болел и не жаловался на сердце.
Среди других хобби умершего – футбол. Так как он часто участвовал в забегах, он многократно проходил осмотр у докторов.
Сейчас семья Ильяса ожидает заключения экспертизы, чтобы узнать причину смерти. У мужчины остался четырехлетний ребенок. Один из возможных факторов, способствующих наступлению смерти спортсмена – сильная жара.