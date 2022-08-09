Шоу флайбордов впервые состоится на Тагильском пруду в День города

Сначала спортсмены покажут шоу в 16.00. Затем акватория пруда будет полностью перекрыта для организации фестиваля фейерверков. Между выступлениями команд флайбордисты также будут показывать трюки, используя подсветку, — рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Он напомнил, что праздничный салют будут показывать три команды. В конце фестиваля состоится финальный восьмиминутный финальный салют: стрелять будут сразу все.
Также градоначальник рассказал, что ночью не будет отключаться уличное освещение, а для тагильчан будет организован общественный транспорт, чтобы все могли добраться до дома.