Ситуацию с катанием на лошадях будут особенно контролировать в День города в Тагиле

Это просто беда, больная тема, провал в законодательстве. Я обращался с проблемой катания на лошадях к депутатам госдумы, чтобы внесли изменения, — пояснил Владислав Пинаев.
Он отметил, что в Нижнем Тагиле была создана специальная комиссия, на уровне руководителей различных ведомств были приняты решения. Однако оказалось, что по законодательству многие из них не могут быть исполнены.
Я все равно добью эту тему с лошадьми до конца! Несовершеннолетние не имеют права работать без специального разрешения, животные должны стоять на учете в ветеринарных службах, иметь необходимые прививки. Кроме того, в общественных местах есть установленные санитарно-защитные зоны, — сказал глава Нижнего Тагила.
Также Владислав Пинаев пояснил, что в День города за ситуацию с катанием на животных будут особенно контролировать.