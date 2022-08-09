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Ситуацию с катанием на лошадях будут особенно контролировать в День города в Тагиле

Ситуацию с катанием на лошадях будут особенно контролировать в День города в Тагиле

Сегодня, 16:20
Фото: 1MI
Ситуацию с катанием на животных в парках и скверах Нижнего Тагила будут особенно контролировать в дни празднования 300-летия города. Мэр Владислав Пинаев не доволен сложившимся положением.
Это просто беда, больная тема, провал в законодательстве. Я обращался с проблемой катания на лошадях к депутатам госдумы, чтобы внесли изменения, — пояснил Владислав Пинаев.

Он отметил, что в Нижнем Тагиле была создана специальная комиссия, на уровне руководителей различных ведомств были приняты решения. Однако оказалось, что по законодательству многие из них не могут быть исполнены.

Я все равно добью эту тему с лошадьми до конца! Несовершеннолетние не имеют права работать без специального разрешения, животные должны стоять на учете в ветеринарных службах, иметь необходимые прививки. Кроме того, в общественных местах есть установленные санитарно-защитные зоны, — сказал глава Нижнего Тагила.

Также Владислав Пинаев пояснил, что в День города за ситуацию с катанием на животных будут особенно контролировать.

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#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Лошади#Подростки#Парки#Скверы#Евгения Сафина
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