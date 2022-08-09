Скейт-площадку на Площади славы в Нижнем Тагиле планируется ликвидировать

Скейт-площадка на Площади славы уже устарела. На фанере постоянно образовываются дыры, и ее приходится ремонтировать. Кроме того, в общественном месте гуляет много людей, в том числе с маленькими детьми. А катающиеся подростки ведут себя некультурно: матерятся и мусорят, отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.