Врачи рассказали о спасении девочки после выстрела в голову из Нижней Синячихи

О том, как спасали жизнь 11-летней девочке из Нижней Синячихи после выстрела в голову, рассказали медики из Екатеринбурга. Девочка поступила к ним в тяжёлом состоянии.

После произошедшего отец ребёнка отвёз её в больницу Алапаевска. Оттуда девочку вместе с мамой забрал вертолёт Центра медицины катастроф. Там же пострадавшая была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В Екатеринбурге девочка почти три недели находилась в реанимации. В нейротравматологическое отделение она была переведена на 18-е сутки. По словам главврача хирургии ДГКБ № 9 Араика Петросяна, положительная динамика позволила начать раннюю реабилитацию. Через месяц девочка была выписана, но через неделю у неё начались сильные головные боли. Решением проблемы занялись медики Областной детской больницы. В первую очередь пациентке было проведено МРТ. Выяснилось, что у неё началась инфекция. Лечение оказало положительный эффект, рассказала врач неврологического отделения ОДКБ Мария Шаврова. Теперь жизни девочки ничего не угрожает. Она находится дома и готовится к школе, пишет «КП-Екатеринбург».