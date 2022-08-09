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Врачи рассказали о спасении девочки после выстрела в голову из Нижней Синячихи

Врачи рассказали о спасении девочки после выстрела в голову из Нижней Синячихи

Сегодня, 16:58
Фото: 1MI
О том, как спасали жизнь 11-летней девочке из Нижней Синячихи после выстрела в голову, рассказали медики из Екатеринбурга. Девочка поступила к ним в тяжёлом состоянии.

После произошедшего отец ребёнка отвёз её в больницу Алапаевска. Оттуда девочку вместе с мамой забрал вертолёт Центра медицины катастроф. Там же пострадавшая была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В Екатеринбурге девочка почти три недели находилась в реанимации. В нейротравматологическое отделение она была переведена на 18-е сутки.

По словам главврача хирургии ДГКБ № 9 Араика Петросяна, положительная динамика позволила начать раннюю реабилитацию.

Через месяц девочка была выписана, но через неделю у неё начались сильные головные боли. Решением проблемы занялись медики Областной детской больницы.

В первую очередь пациентке было проведено МРТ. Выяснилось, что у неё началась инфекция. Лечение оказало положительный эффект, рассказала врач неврологического отделения ОДКБ Мария Шаврова.

Теперь жизни девочки ничего не угрожает. Она находится дома и готовится к школе, пишет «КП-Екатеринбург».

#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#Дети#Спасение#Врач
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