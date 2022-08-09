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«Золотые» остановки начали появляться на Площади трудовой доблести в Нижнем Тагиле

«Золотые» остановки начали появляться на Площади трудовой доблести в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:45
Фото: TagilCity.ru
Обещанные «золотые» остановки начали появляться на Площади трудовой доблести (переименованной Привокзальной площади) в Нижнем Тагиле.

Напомним, что проектную документацию для павильонов подготовили в МУП «Тагилдорстрой». Производством профильных труб золотого цвета, крыш, боковых панелей, стёкол, а также сборкой занимаются люди, отбывающие наказание в ИК №13.

В городе поставят 5 подобных остановок высотой в 4 метра и 3 павильона в 6 метров. Все «золотые» остановки для посадки и высадки людей встанут на отремонтированной площади перед вокзалом, переименованной в Площадь трудовой доблести. Также на общественной территории, на которой в 2022 году ведутся ремонтные работы, установлены новые бордюры, уложено дорожное покрытие, увеличены парковки и изменена схема движения.

Фото: TagilCity.ru
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