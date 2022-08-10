«Авито»: Поправки к закону «О рекламе» — экономический вандализм

Участники рынка классифайдов оценивают закон как непродуманный, дублирующий существующее законодательство и разрушающий уверенность IT-компаний в господдержке отрасли. Они уверены, что подобные нововведения могут способствовать возвращению общества и технологий к состоянию начала века и вызвать отток IT-талантов из страны. Несмотря на то что поправки к закону приняты только в первом чтении, против него уже высказались ФАС, Минпромторг, Минэкономразвития, «Опора России», АКИТ, РАЭК, Российская гильдия риелторов, РСПП, правительство Москвы. К ним примкнули АНО «Цифровая экономика», Сбербанк, «Яндекс» и практически все игроки рынка, сообщает inkazan.ru.
Проект нового закона объединяет модели, которые являются совершенно разными по типу бизнеса: это рынки цифровых продуктов, электронных объявлений и наружной рекламы. Принятие законопроекта приведет к завершению работы таких сервисов, как «Авито», который ежемесячно используют 56 миллионов жителей России, то есть почти каждая семья.
Генеральный директор «Авито» Владимир Правдивый опасается, что принятие поправок и запрет классифайдов станет причиной притеснения добросовестных компаний, которые строго соблюдают закон, а также выведет активных пользователей «Авито» в серую зону, где невозможно регулирование. К тому же будет уничтожена здоровая конкуренция, а десятки тысяч россиян, трудящихся в сфере рекламы, лишатся рабочих мест.
Что касается контроля контента на легитимность — на классифайдах уже сегодня невозможно опубликовать объявление без проверки на предмет соответствия законодательству. На одной только платформе «Авито» 850 человек проверяют объявления. Среди них — 350 инженеров, построивших систему, отрабатывающую основной поток, и еще 500 сотрудников, собственноручно разбирающих особые случаи: в частности, после блокировки по жалобам пользователей или по подозрению в несоответствии законодательству.
Все компании индустрии, включая «Авито», работают с регуляторами по всем законодательным инициативам. Так, компания «Авито» первой на рынке вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций встроила в свою платформу сервис по верификации пользователей через «Госуслуги» при помощи приложения «Госключ». Для этого платформа «Авито» регулярно проходит все требуемые проверки.
Специалисты предупреждают: принятие поправок к закону «О рекламе» можно считать экономическим вандализмом. Новый закон рискует оказаться токсичным и непредсказуемым, и его эффект коснется абсолютно всех. Именно поэтому Владимир Правдивый настаивает на исключении вопроса регулирования классифайдов из текста законопроекта.