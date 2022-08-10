«Авито»: Поправки к закону «О рекламе» — экономический вандализм

Участники рынка классифайдов оценивают закон как непродуманный, дублирующий существующее законодательство и разрушающий уверенность IT-компаний в господдержке отрасли. Они уверены, что подобные нововведения могут способствовать возвращению общества и технологий к состоянию начала века и вызвать отток IT-талантов из страны. Несмотря на то что поправки к закону приняты только в первом чтении, против него уже высказались ФАС, Минпромторг, Минэкономразвития, «Опора России», АКИТ, РАЭК, Российская гильдия риелторов, РСПП, правительство Москвы. К ним примкнули АНО «Цифровая экономика», Сбербанк, «Яндекс» и практически все игроки рынка, сообщает inkazan.ru.