Bloomberg: российский олигарх Роман Абрамович пытался продать долю в ЕВРАЗ

Российский миллиардер также попал под влияние «запрещающей» политики западных стран, из-за чего на недвижимость и активы, находящиеся в его собственности, также были наложены санкции. Ещё до попадания в список ограничений Абрамович стремился избавиться от особняка в Кенсингтоне и пентхауса на набережной Челси, а после — обжаловать санкции ЕС в суде Европы.