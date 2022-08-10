Bloomberg: российский олигарх Роман Абрамович пытался продать долю в ЕВРАЗ

Горно-металлургическая компания ЕВРАЗ — крупнейший биржевой актив Абрамовича до начала конфликта (его доля составляла 28,64%). В нынешнем году Великобритания наложила ограничения, из-за чего стоимость ценных бумаг в горнодобывающем предприятии снизилась на 87%. Позже, когда Романа Абрамовича причислили к правительству, акции были заморожены.
Российский миллиардер также попал под влияние «запрещающей» политики западных стран, из-за чего на недвижимость и активы, находящиеся в его собственности, также были наложены санкции. Ещё до попадания в список ограничений Абрамович стремился избавиться от особняка в Кенсингтоне и пентхауса на набережной Челси, а после — обжаловать санкции ЕС в суде Европы.
Напомним, что Еvraz Group находится в числе самых больших предприятий в РФ, занятых в металлургической и горнодобывающей сферах, а также в списках наибольших металлургических организаций всего мира. Активы компании распределены по таким странам, как США, Канада, Чехия и Казахстан, пишет Ура.ру.