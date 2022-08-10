«До Тагила добрались»: неизвестные «разули» автомобиль на улице в Нижнем Тагиле

Инцидент вызвал возмущение жителей города. Фотографии с «раздетой» машиной опубликовало сообщество «Тагил без ям - Общественное движение». В комментариях люди пишут:
Вроде камер по городу много. А ничего не боятся, — пишет Ирина У.
Кто-то припомнил, что подобные случаи уже наблюдались в Екатеринбурге.
До Тагила добрались... Екб уже давно кошмарят подобным, — пишет Павел С.
И действительно, машины уже «разували» в столице Свердловской области. В июле с отечественного автомобиля унесли капот и двери.