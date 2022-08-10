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«До Тагила добрались»: неизвестные «разули» автомобиль на улице в Нижнем Тагиле

«До Тагила добрались»: неизвестные «разули» автомобиль на улице в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:25
Фото: 1MI
Неизвестные «разули» Laga Granta: сняли капот, багажник, часть навески и фары. Все случилось на неохраняемой парковке на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле. Предположительно, преступник или группа злоумышленников работала ночью.

Инцидент вызвал возмущение жителей города. Фотографии с «раздетой» машиной опубликовало сообщество «Тагил без ям - Общественное движение». В комментариях люди пишут:

Вроде камер по городу много. А ничего не боятся, — пишет Ирина У.
Фото: Тагил без ям - Общественное движение

Кто-то припомнил, что подобные случаи уже наблюдались в Екатеринбурге.

До Тагила добрались... Екб уже давно кошмарят подобным, — пишет Павел С.

И действительно, машины уже «разували» в столице Свердловской области. В июле с отечественного автомобиля унесли капот и двери.

«Разули машину»: с отечественного авто екатеринбуржца украли капот и двери
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Машина#Машины#Грабитель#Грабители#Автозапчасти
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