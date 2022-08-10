Профессор Владимир Чуланов, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, дал комментарий относительно подвида омикрон-штамма.
Эксперт рассказал, что штамм коронавируса ВА.2.75 является вариантом омикрона и был выявлен в Индии. У этого штамма высока способность передаваться от больного человека к здоровому.
В настоящее время особые специфические симптомы болезни, вызванной коронавирусным штаммом «кентавр» не выявлены. Отмечается, что мутация вируса была обнаружена во многих государствах, в том числе в Евросоюзе, Соединенных Штатах Америки. В Москве в июле были обнаружены заболевшие со штаммом «кентавр».
Согласно новостным источникам, симптомы нового типа коронавирусной инфекции с названием «кентавр» схожи с омикроном. Частые признаки инфекции:
Отмечается, что при заражении новым штаммом в основном происходит поражение верхних дыхательных путей и риск развития пневмонии значительно снижается. Одним из симптомов может стать нарушение работы ЖКТ. Возможно появление таких симптомов, как диарея, тошнота, рвотные приступы. Чаще всего данное заболевание проходит в легкой форме в виде острой респираторной инфекции.
Для снижения риска инфицирования рекомендовано носить средства индивидуальной защиты. Одноразовую маску или респиратор желательно использовать при посещении мест с большим скоплением людей. Рекомендовано избегать близких контактов с людьми, у которых присутствуют признаки ОРВИ. Важно следить за чистотой рук и соблюдать правила гигиены. При ухудшении самочувствия требуется обратиться к врачу.
Ранее в СМИ появилась информация о выявлении в РФ подвида штамма омикрон коронавирусной инфекции с названием «кентавр». У больных из Москвы заболевание протекает в легкой форме и лечение в условиях стационара не потребовалось.
В настоящий момент специалисты не делают однозначного вывода по поводу степени заразности подвида «кентавр». Предполагается, что отличия от иных разновидностей коронавируса будут установлены в ближайшее время.
Относительно вируса «кентавр» дал комментарий специалист из МГУ имени М. В. Ломоносова Роман Зиновкин. Он сказал, что, вероятнее всего, с этой мутацией ковид будет более заразным и начнет распространяться быстрее. Относительно тяжести заболевания однозначно сделать прогноз пока нет возможности.
Директор по продуктовой политике лаборатории «ЛабКвест» Анна Сафонова отметила, что в процессе эволюции «кентавр», как и прошлые варианты коронавирусов, теряет вирулентность и не приводит к тяжелым поражениям. Специалист отметила, что в отличие от дельты «кентавр» вызывает меньше тяжелых симптомов, но приводит к заражению большего числа граждан.
Для профилактики заражения «кентавром» и другими подвидами коронавируса рекомендовано пройти вакцинацию и ревакцинацию. Записаться на прививку можно в местной поликлинике в Нижнем Тагиле и Свердловской области либо другом регионе России.
Виды вакцин:
В Свердловской области и Нижнем Тагиле, согласно последним данным, выявленных случаев заражения новым штаммом COVID-19 «кентавр» нет. При этом за последние 30 суток в регионе отмечается рост заболеваемости.
Так, по сведениям на 1 августа, число новых случаев заражения в Нижнем Тагиле и области составляло 161 (среднее значение за 7 суток — 157). На 3.08.2022 показатель заражений был равен 199, среднее значение — 161. На 8 августа число новых случаев составило 284 (среднее значение за 7 суток — 214).