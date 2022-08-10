Относительно вируса «кентавр» дал комментарий специалист из МГУ имени М. В. Ломоносова Роман Зиновкин. Он сказал, что, вероятнее всего, с этой мутацией ковид будет более заразным и начнет распространяться быстрее. Относительно тяжести заболевания однозначно сделать прогноз пока нет возможности.