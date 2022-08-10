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Добрался ли новый штамм COVID-19 «кентавр» до Нижнего Тагила?

Сегодня, 00:19
Фото: 1MI
Один из штаммов коронавируса — «кентавр» — был выявлен в России. В статье представлена основная информация о симптомах «кентавра» — подварианта омикрона — и комментарии специалистов.

Симптомы нового штамма ковида «кентавр»

Профессор Владимир Чуланов, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, дал комментарий относительно подвида омикрон-штамма. 

Эксперт рассказал, что штамм коронавируса ВА.2.75 является вариантом омикрона и был выявлен в Индии. У этого штамма высока способность передаваться от больного человека к здоровому. 

В настоящее время особые специфические симптомы болезни, вызванной коронавирусным штаммом «кентавр» не выявлены. Отмечается, что мутация вируса была обнаружена во многих государствах, в том числе в Евросоюзе, Соединенных Штатах Америки. В Москве в июле были обнаружены заболевшие со штаммом «кентавр». 

Согласно новостным источникам, симптомы нового типа коронавирусной инфекции с названием «кентавр» схожи с омикроном. Частые признаки инфекции:

  • слабость и недомогание;
  • дискомфорт при глотании и кашель;
  • слизистые выделения из носа;
  • головная боль и повышение температуры;
  • боли в области мышц. 

Отмечается, что при заражении новым штаммом в основном происходит поражение верхних дыхательных путей и риск развития пневмонии значительно снижается. Одним из симптомов может стать нарушение работы ЖКТ. Возможно появление таких симптомов, как диарея, тошнота, рвотные приступы. Чаще всего данное заболевание проходит в легкой форме в виде острой респираторной инфекции. 

Для снижения риска инфицирования рекомендовано носить средства индивидуальной защиты. Одноразовую маску или респиратор желательно использовать при посещении мест с большим скоплением людей. Рекомендовано избегать близких контактов с людьми, у которых присутствуют признаки ОРВИ. Важно следить за чистотой рук и соблюдать правила гигиены. При ухудшении самочувствия требуется обратиться к врачу. 

Симптомы нового штамма ковида «кентавр»
Фото: 1MI

Насколько опасен «кентавр» для тагильчан?

Ранее в СМИ появилась информация о выявлении в РФ подвида штамма омикрон коронавирусной инфекции с названием «кентавр». У больных из Москвы заболевание протекает в легкой форме и лечение в условиях стационара не потребовалось. 

В настоящий момент специалисты не делают однозначного вывода по поводу степени заразности подвида «кентавр». Предполагается, что отличия от иных разновидностей коронавируса будут установлены в ближайшее время. 

Относительно вируса «кентавр» дал комментарий специалист из МГУ имени М. В. Ломоносова Роман Зиновкин. Он сказал, что, вероятнее всего, с этой мутацией ковид будет более заразным и начнет распространяться быстрее. Относительно тяжести заболевания однозначно сделать прогноз пока нет возможности. 

Директор по продуктовой политике лаборатории «ЛабКвест» Анна Сафонова отметила, что в процессе эволюции «кентавр», как и прошлые варианты коронавирусов, теряет вирулентность и не приводит к тяжелым поражениям. Специалист отметила, что в отличие от дельты «кентавр» вызывает меньше тяжелых симптомов, но приводит к заражению большего числа граждан. 

Для профилактики заражения «кентавром» и другими подвидами коронавируса рекомендовано пройти вакцинацию и ревакцинацию. Записаться на прививку можно в местной поликлинике в Нижнем Тагиле и Свердловской области либо другом регионе России. 

Виды вакцин:

  1. «Спутник V». Препарат был разработан на основе аденовируса. Отмечается, что эффективность от прививки составляет более 91%, вакцина защищает от тяжелых симптомов и осложненного течения болезни. Вакцина включает два компонента. 
  2. «Спутник Лайт». Это однокомпонентный вариант препарата «Спутник V». Предполагается введение только одной дозы. 
  3. «ЭпиВакКорона». Вакцина создана на основе фрагментов белков вируса. Препарат позволяет избежать тяжелого течения COVID-19. 
  4. «КовиВак». Для создания вакцины используется убитый вирус. Отмечается, что общая эффективность вакцины равна 90%, по предварительным данным. Препарат позволяет избежать тяжелого течения болезни. 
Насколько опасен «кентавр» для тагильчан?
Фото: 1MI

В Свердловской области и Нижнем Тагиле, согласно последним данным, выявленных случаев заражения новым штаммом COVID-19 «кентавр» нет. При этом за последние 30 суток в регионе отмечается рост заболеваемости.

Так, по сведениям на 1 августа, число новых случаев заражения в Нижнем Тагиле и области составляло 161 (среднее значение за 7 суток — 157). На 3.08.2022 показатель заражений был равен 199, среднее значение — 161. На 8 августа число новых случаев составило 284 (среднее значение за 7 суток — 214). 

#Вакцинация#Омикрон#Штамм#Коронавирус COVID-19#Ковид
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