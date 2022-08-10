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Два ретро-трамвая выйдут на линию в день 300-летия Нижнего Тагила

Два ретро-трамвая выйдут на линию в день 300-летия Нижнего Тагила

Сегодня, 16:03
Фото: 1MI
На юбилей в Нижний Тагил придут два ретро-трамвая от Свердловской области.

Первыми пассажирами станут экс-министр культуры Владимир Мединский и полномочный представитель в УрФО Владимир Якушев. 

Данную информацию анонсировал мэр города Владислав Пинаев. Поездки состоятся 12 августа. Трамваи создал «Уралвагонзавод». В ближайшие дни в Нижний Тагил поступит первый вагон. 

Если из областного центра успеют доставить трамвай, то делегация гостей проедет на нём по центральным городским улицам. Первоочередно гостям покажут проекты, созданные к 300-летию города: стелу «Город трудовой доблести», Привокзальную площадь и т.д.

Ранее сообщалось, что Уралтрансмаш показал на ИННОПРОМе дизайн ретро-трамваев для Санкт-Петербурга. 

#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#300 лет Нижнему Тагилу#Трамваи#Трамвай#Тагильский трамвай
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