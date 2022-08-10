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Два таджика похитили металл почти на миллион рублей с промбазы в Екатеринбурге

Два таджика похитили металл почти на миллион рублей с промбазы в Екатеринбурге

Сегодня, 17:07
Фото: 1MI
Два уроженца республики Таджикистан отправлены в колонию за кражу 1,4 тонны металла на сумму 920 тысяч рублей с территории промбазы в Екатеринбурге.

В ходе сдебного разбирательства было установлено, что мужчины работали разнорабочими на предприятии по переработке металла. Они проживали на территории базы и могли там постоянно находиться.

Летом 2021 года мужчины решили похитить лом меди с территории базы. Они искали в ангаре лом, относили его в вагончик по месту проживания, а ночью вывозили с базы и сдавали в пункт приема металла. Полученные средства мужчины делили между собой.

Кражи совершались с июля по октябрь 2021 года. В результате Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал мужчин виновными в краже в крупном размере и отправил их в колонию общего режима на 1,6 года каждого.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург#Кража#Металл#Иностранец#Суд#Приговор
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