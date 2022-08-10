Два таджика похитили металл почти на миллион рублей с промбазы в Екатеринбурге

В ходе сдебного разбирательства было установлено, что мужчины работали разнорабочими на предприятии по переработке металла. Они проживали на территории базы и могли там постоянно находиться.
Летом 2021 года мужчины решили похитить лом меди с территории базы. Они искали в ангаре лом, относили его в вагончик по месту проживания, а ночью вывозили с базы и сдавали в пункт приема металла. Полученные средства мужчины делили между собой.
Кражи совершались с июля по октябрь 2021 года. В результате Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал мужчин виновными в краже в крупном размере и отправил их в колонию общего режима на 1,6 года каждого.