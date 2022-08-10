Экономист Разуваев дал трейдерам ряд рекомендаций

Разуваев уточнил, что нужно мыслить, как инвестор. Успешны те сделки, которые экономически обоснованы. Обычно это полугодовые вложения. Трейдеры, которые торгуют в течение дня или нескольких дней, зачастую терпят потери. Также. По мнению специалиста, в основу инвестиции должна быть заложена определенная идея.