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Экономист Разуваев дал трейдерам ряд рекомендаций

Экономист Разуваев дал трейдерам ряд рекомендаций

Сегодня, 20:18
Фото: pxhere.com
Трейдеру, который только начинает работать на бирже, нужно отдавать себе отчет, для чего проводится сделка. Такой совет и ряд других рекомендаций озвучил финансовый аналитик, член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Как передают news.ru, неопытному трейдеру важно обрести понимание, с какой целью он совершает сделки. По словам эксперта, акции нельзя покупать, согласно принципу «лишь бы что-то купить». Также нужно стараться избегать паники.

Разуваев уточнил, что нужно мыслить, как инвестор. Успешны те сделки, которые экономически обоснованы. Обычно это полугодовые вложения. Трейдеры, которые торгуют в течение дня или нескольких дней, зачастую терпят потери. Также. По мнению специалиста, в основу инвестиции должна быть заложена определенная идея.

Аналитик объяснил, что фондовый рынок меняется, в связи с недавними экономическими событиями. В частности, изменилось понятие «голубая фишка» после того, как «Газпром», «Сбер», ЛУКОЙЛ произвели обнуление дивидендов.

#Экономика
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