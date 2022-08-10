Экономист Разуваев дал трейдерам ряд рекомендаций

Как передают news.ru, неопытному трейдеру важно обрести понимание, с какой целью он совершает сделки. По словам эксперта, акции нельзя покупать, согласно принципу «лишь бы что-то купить». Также нужно стараться избегать паники.
Разуваев уточнил, что нужно мыслить, как инвестор. Успешны те сделки, которые экономически обоснованы. Обычно это полугодовые вложения. Трейдеры, которые торгуют в течение дня или нескольких дней, зачастую терпят потери. Также. По мнению специалиста, в основу инвестиции должна быть заложена определенная идея.
Аналитик объяснил, что фондовый рынок меняется, в связи с недавними экономическими событиями. В частности, изменилось понятие «голубая фишка» после того, как «Газпром», «Сбер», ЛУКОЙЛ произвели обнуление дивидендов.