Евгений Куйвашев примет участие в стрит-арт фестивале в Екатеринбурге

Принять участие в создании собственной работы в губернатора пригласили художники. Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.
Наконец сам поучаствую в создании работы, обязательно покажу, что получилось, - заявил Евгений Куйвашев.
Он также поделился фото с уличными художниками. По словам Куйвашева, в 2015 году он просил их расписать стены на стадионе на Уралмаше.
Он отметил, что стадион был новым, а стена пустая и грязная. На работу у художников было всего три дня до матча "Урала" с "Зенитом". Команда работала круглосуточно.