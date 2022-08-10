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Евгений Куйвашев примет участие в стрит-арт фестивале в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев примет участие в стрит-арт фестивале в Екатеринбурге

Сегодня, 14:26
Фото: Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в фестивале уличного искусства «Стенография», который проходит в Екатеринбурге.

Принять участие в создании собственной работы в губернатора пригласили художники. Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях. 

Наконец сам поучаствую в создании работы, обязательно покажу, что получилось, - заявил Евгений Куйвашев. 

Он также поделился фото с уличными художниками. По словам Куйвашева, в 2015 году он просил их расписать стены на стадионе на Уралмаше. 

Он отметил, что стадион был новым, а стена пустая и грязная. На работу у художников было всего три дня до матча "Урала" с "Зенитом". Команда работала круглосуточно. 

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#Ирина Кирилова#Общество#Екатеринбург#Новости УрФО#Евгений Куйвашев#Рисунок#Граффити#Губернатор
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