«Гринвич» засудил магазин косметики за неуплату аренды в Екатеринбурге

Представители ТРЦ утверждают, что фирма «Шопдизайн» (владелец франшизы Mixit) с мая 2021 года перестала платить за аренду. А владельцы франшизы не согласились с иском, так как с тех самых пор магазин не работал. Примерная сумма долгов составляет 35,3 тысячи долларов и 5,6 тысячи рублей. «Гринвич» расторг договор в одностороннем порядке.