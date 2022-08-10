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«Гринвич» засудил магазин косметики за неуплату аренды в Екатеринбурге

«Гринвич» засудил магазин косметики за неуплату аренды в Екатеринбурге

Сегодня, 15:16
Фото: 1MI
Магазин косметики, закрывшийся во время пандемии в Екатеринбурге, засудил «Гринвич».

«Гринвич» в суде выиграл иск на 164 тысячи долларов к магазину Mixit. Фирмы спорили из-за долга по аренде.

Суд рассмотрел данное дело. В решении сказано, что в сентябре фирмы договорились об аренде помещения площадью 38,8 кв. м, где открыли косметический бутик. А два года назад началась пандемия и на работу ТЦ были наложены ограничения. 

Представители ТРЦ утверждают, что фирма «Шопдизайн» (владелец франшизы Mixit) с мая 2021 года перестала платить за аренду. А владельцы франшизы не согласились с иском, так как с тех самых пор магазин не работал. Примерная сумма долгов составляет 35,3 тысячи долларов и 5,6 тысячи рублей. «Гринвич» расторг договор в одностороннем порядке.

В результате с ответчика в суде потребовали 122,4 тысячи долларов и штраф в размере 9,2 тысячи долларов. Суд удовлетворил требования и с фирмы «Шопдизайн» взыскали 164,8 тысячи долларов и госпошлину — 89,9 тысячи рублей.

«Шопдизайн» обратился с апелляцией на это решение. Дело рассмотрят в начале сентября.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Суд#ТРЦ Гринвич#Тц#Иск
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