«Гринвич» засудил магазин косметики за неуплату аренды в Екатеринбурге

«Гринвич» в суде выиграл иск на 164 тысячи долларов к магазину Mixit. Фирмы спорили из-за долга по аренде.
Суд рассмотрел данное дело. В решении сказано, что в сентябре фирмы договорились об аренде помещения площадью 38,8 кв. м, где открыли косметический бутик. А два года назад началась пандемия и на работу ТЦ были наложены ограничения.
Представители ТРЦ утверждают, что фирма «Шопдизайн» (владелец франшизы Mixit) с мая 2021 года перестала платить за аренду. А владельцы франшизы не согласились с иском, так как с тех самых пор магазин не работал. Примерная сумма долгов составляет 35,3 тысячи долларов и 5,6 тысячи рублей. «Гринвич» расторг договор в одностороннем порядке.
В результате с ответчика в суде потребовали 122,4 тысячи долларов и штраф в размере 9,2 тысячи долларов. Суд удовлетворил требования и с фирмы «Шопдизайн» взыскали 164,8 тысячи долларов и госпошлину — 89,9 тысячи рублей.
«Шопдизайн» обратился с апелляцией на это решение. Дело рассмотрят в начале сентября.